Đề nghị chặn đăng kiểm 2.258 ô tô vì chưa chấp hành nộp phạt nguội

(GLO)- Ngày 2-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề nghị đưa 2.258 trường hợp phương tiện vào diện chặn đăng kiểm vì chưa chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, đây là số phương tiện có hành vi vi phạm được phát hiện, ghi nhận qua hệ thống camera giám sát trong tháng 7-2025. Tất cả trường hợp nói trên đơn vị đã trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm nhưng đã quá thời hạn quy định mà người vi phạm, chủ phương tiện vẫn chưa đến nộp phạt.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trích xuất, đối chiếu hình ảnh, thông tin phương tiện vi phạm phát hiện qua hệ thống camera giám sát. Ảnh: Nguyễn Chơn

Việc gửi văn bản đề nghị phối hợp, xử lý vi phạm được thực hiện theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA. Cụ thể, quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm, cơ quan đăng ký xe.

Số trường hợp nói trên sẽ bị Cục Đăng kiểm Việt Nam đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định. Khi chủ phương tiện đi kiểm định lại, các trung tâm đăng kiểm sẽ yêu cầu họ đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hoặc phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương nơi công dân cư trú để hoàn thành việc xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định hiện hành, tất cả các trường hợp vi phạm giao thông nếu không chấp hành nộp phạt theo quy định sẽ bị chặn đăng kiểm, đăng ký và các thủ tục như cấp, cấp đổi giấy phép lái xe; sang tên phương tiện…

Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ phương tiện, tài xế ô tô khi nhận được thông báo vi phạm cần chủ động liên hệ thực hiện nộp phạt; đồng thời chủ động tra cứu thông tin vi phạm qua trang web của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam, ứng dụng VneTraffic…