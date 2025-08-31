Danh mục
Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, qua công tác trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát trong tháng 8-2025 cho thấy, ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 có 7 lần vi phạm tốc độ trên Quốc lộ 19B qua xã Bình An, tỉnh Gia Lai. Trong tháng 7-2025, cũng trên tuyến đường này, phương tiện này có 4 lần vi phạm tốc độ.

5.jpg
Ô tô khách 16 lần vi phạm tốc độ trong 2 tháng qua. Ảnh: ĐVCC

Chưa hết, kết quả xác minh của Phòng Cảnh sát giao thông cho thấy, trong 2 tháng qua, ô tô này còn 5 lần chạy quá tốc độ khi di chuyển qua địa bàn TP. Đà Nẵng. Tổng số lần vi phạm của phương tiện này trong 2 tháng qua lên đến 16 lần, mức phạt áp dụng lên đến 63,5 triệu đồng.

Ngoài ra, một trường hợp đáng chú ý khác là ô tô biển kiểm soát 51C-376.74, với 12 lần vi phạm tốc độ trong khoảng thời gian từ tháng 3-2025 đến ngày 29-8-2025. Với số lần vi phạm này, mức phạt áp dụng lên đến 53,8 triệu đồng.

6.jpg﻿﻿
Ô tô mang biển số TP. Hồ Chí Minh có 12 lần phạm lỗi tốc độ từ tháng 3-2025 đến nay. ﻿Ảnh: ĐVCC﻿

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, kết quả xác minh cho thấy ô tô 51C-376.74 thuộc sở hữu của một cá nhân ở TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, ô tô 81B-014.34 là xe khách giường nằm, được đăng ký bởi một doanh nghiệp kinh doanh vận tải có trụ sở trên đường Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Việc tài xế điều khiển phương tiện chở khách thường xuyên vi phạm tốc độ như trên đe dọa đến an toàn giao thông, nguy hiểm cho hành khách. Đối với doanh nghiệp, hành vi này ngoài gây thiệt hại về tài chính còn gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nhà xe. Trong trường hợp tài xế là người lao động nhưng chủ doanh nghiệp không sâu sát, nắm bắt kịp thời các hành vi vi phạm để chấn chỉnh thì vấn đề càng đáng lo ngại.

Do đó, đơn vị liên tục khuyến cáo chủ phương tiện, đặc biệt là doanh nghiệp thường xuyên tra cứu thông tin phạt nguội để kịp thời khắc phục, giảm thiểu các lỗi vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời chấp hành nộp phạt đúng quy định, tránh phiền toái khi phương tiện bị chặn đăng kiểm, đăng ký và một số thủ tục khác.

null