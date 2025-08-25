Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Niềm vui an cư từ những căn nhà nghĩa tình

Là một trong những hộ gia đình khó khăn tại xã Chư Prông, vợ chồng ông Rah Lan Brăng (SN 1965, làng Pó) nhiều năm qua phải sống trong ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng. Hai vợ chồng tuổi cao, sức khỏe yếu, mưu sinh bằng nghề làm thuê, lại phải chăm sóc con gái mắc bệnh tâm thần. Phải chạy lo bữa ăn hằng ngày nên ông chưa từng dám nghĩ đến việc xây được ngôi nhà mới.

Vợ chồng ông Rah Lan Brăng (ở làng Pó, xã Chư Prông) trong ngày nhận bàn giao căn nhà tình nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Biết được hoàn cảnh này, đầu tháng 7.2025, Phòng CSGT đã phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ để xây dựng nhà cho gia đình ông. Sau hơn một tháng thi công, ngày 11.8, ngôi nhà kiên cố với diện tích 42 m² đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình sử dụng.

“Gia đình tôi vừa được tặng nhà, vừa được cán bộ Phòng CSGT hỗ trợ các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày. Giờ đây tôi không lo lắng mỗi khi mùa mưa đến nữa, cuộc sống thuận tiện hơn nhiều”, ông Brăng xúc động chia sẻ.

Ngoài trường hợp trên, Phòng CSGT còn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ anh Kpuih Ví (SN 2001, làng Anh) và chị Siu Lĩ (SN 1997, làng Bang Ngol, cùng xã Ia Tôr). Trong niềm vui có ngôi nhà mới, chị Siu Lĩ bày tỏ: “Gia đình tôi đông người, lại toàn phụ nữ và trẻ nhỏ, chỉ trông vào 100 cây cà phê. Căn nhà cũ sắp sập mà không có tiền sửa. Nhờ sự giúp đỡ này, gia đình tôi thoát khỏi cảnh ở nhà dột nát”.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh), cho biết: “Ngoài kinh phí hỗ trợ mỗi trường hợp 80 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đóng góp hàng chục nghìn viên gạch, đá và nhiều loại vật liệu xây dựng; hỗ trợ ngày công, máy móc phục vụ thi công; đồng hành cùng 3 gia đình từ lúc đào móng cho đến lúc hoàn thiện công trình. Đơn vị mong muốn chung sức cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng”.

Thời gian qua, công tác thiện nguyện được đông đảo cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT hưởng ứng thường xuyên. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã ủng hộ kinh phí xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều chương trình hướng về cộng đồng, tặng hàng trăm phần quà và triển khai nhiều phần việc ý nghĩa đến hộ nghèo, gia đình chính sách...

Giúp người dân khó khăn có bằng lái xe

Không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, tặng quà hay xây dựng nhà tình nghĩa, Phòng CSGT còn triển khai nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực hướng về cộng đồng. Thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều người dân tộc thiểu số trên 18 tuổi chưa có bằng lái xe máy; không ít trường hợp mù chữ, nhận thức pháp luật hạn chế, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên gặp khó khăn trong việc học và thi GPLX.

Để khắc phục tình trạng này, Phòng CSGT đã tham mưu Ban Giám đốc CA tỉnh triển khai chương trình rà soát, hỗ trợ đối tượng khó khăn trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT) tuyên truyền pháp luật và vận động doanh nghiệp vận tải ủng hộ kinh phí giúp người nghèo học, thi bằng lái. Ảnh: ĐVCC

Chương trình triển khai trên toàn tỉnh, ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn và xã vùng sâu, vùng xa. Trước mắt, đơn vị phối hợp CA cấp xã tuyên truyền, khảo sát, lập danh sách, xét chọn đối tượng để hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đơn vị còn vận động các cá nhân, DN chung tay hỗ trợ kinh phí. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với gần 90 đơn vị, cá nhân tham gia, ủng hộ hơn 170 triệu đồng.

Theo thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, chương trình đặt yêu cầu triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Không chỉ xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế mà việc đào tạo, sát hạch cũng phải đảm bảo chất lượng, giúp người dân trang bị kiến thức, ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ vi phạm, tai nạn do điều khiển phương tiện khi chưa có GPLX; đồng thời giúp người dân có điều kiện thuận lợi trong đi lại, lao động, sản xuất.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cộng đồng, Phòng CSGT vừa qua đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.