Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Niềm vui an cư từ những căn nhà nghĩa tình

Là một trong những hộ gia đình khó khăn tại xã Chư Prông, vợ chồng ông Rah Lan Brăng (SN 1965, làng Pó) nhiều năm qua phải sống trong ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng. Hai vợ chồng tuổi cao, sức khỏe yếu, mưu sinh bằng nghề làm thuê, lại phải chăm sóc con gái mắc bệnh tâm thần. Phải chạy lo bữa ăn hằng ngày nên ông chưa từng dám nghĩ đến việc xây được ngôi nhà mới.

bg-chot1.jpg
Vợ chồng ông Rah Lan Brăng (ở làng Pó, xã Chư Prông) trong ngày nhận bàn giao căn nhà tình nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Biết được hoàn cảnh này, đầu tháng 7.2025, Phòng CSGT đã phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ để xây dựng nhà cho gia đình ông. Sau hơn một tháng thi công, ngày 11.8, ngôi nhà kiên cố với diện tích 42 m² đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình sử dụng.

“Gia đình tôi vừa được tặng nhà, vừa được cán bộ Phòng CSGT hỗ trợ các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày. Giờ đây tôi không lo lắng mỗi khi mùa mưa đến nữa, cuộc sống thuận tiện hơn nhiều”, ông Brăng xúc động chia sẻ.

Ngoài trường hợp trên, Phòng CSGT còn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ anh Kpuih Ví (SN 2001, làng Anh) và chị Siu Lĩ (SN 1997, làng Bang Ngol, cùng xã Ia Tôr). Trong niềm vui có ngôi nhà mới, chị Siu Lĩ bày tỏ: “Gia đình tôi đông người, lại toàn phụ nữ và trẻ nhỏ, chỉ trông vào 100 cây cà phê. Căn nhà cũ sắp sập mà không có tiền sửa. Nhờ sự giúp đỡ này, gia đình tôi thoát khỏi cảnh ở nhà dột nát”.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh), cho biết: “Ngoài kinh phí hỗ trợ mỗi trường hợp 80 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đóng góp hàng chục nghìn viên gạch, đá và nhiều loại vật liệu xây dựng; hỗ trợ ngày công, máy móc phục vụ thi công; đồng hành cùng 3 gia đình từ lúc đào móng cho đến lúc hoàn thiện công trình. Đơn vị mong muốn chung sức cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng”.

Thời gian qua, công tác thiện nguyện được đông đảo cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT hưởng ứng thường xuyên. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã ủng hộ kinh phí xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều chương trình hướng về cộng đồng, tặng hàng trăm phần quà và triển khai nhiều phần việc ý nghĩa đến hộ nghèo, gia đình chính sách...

Giúp người dân khó khăn có bằng lái xe

Không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, tặng quà hay xây dựng nhà tình nghĩa, Phòng CSGT còn triển khai nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực hướng về cộng đồng. Thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều người dân tộc thiểu số trên 18 tuổi chưa có bằng lái xe máy; không ít trường hợp mù chữ, nhận thức pháp luật hạn chế, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên gặp khó khăn trong việc học và thi GPLX.

Để khắc phục tình trạng này, Phòng CSGT đã tham mưu Ban Giám đốc CA tỉnh triển khai chương trình rà soát, hỗ trợ đối tượng khó khăn trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

them3.jpg
Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT) tuyên truyền pháp luật và vận động doanh nghiệp vận tải ủng hộ kinh phí giúp người nghèo học, thi bằng lái. Ảnh: ĐVCC

Chương trình triển khai trên toàn tỉnh, ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn và xã vùng sâu, vùng xa. Trước mắt, đơn vị phối hợp CA cấp xã tuyên truyền, khảo sát, lập danh sách, xét chọn đối tượng để hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đơn vị còn vận động các cá nhân, DN chung tay hỗ trợ kinh phí. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với gần 90 đơn vị, cá nhân tham gia, ủng hộ hơn 170 triệu đồng.

Theo thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, chương trình đặt yêu cầu triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Không chỉ xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế mà việc đào tạo, sát hạch cũng phải đảm bảo chất lượng, giúp người dân trang bị kiến thức, ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ vi phạm, tai nạn do điều khiển phương tiện khi chưa có GPLX; đồng thời giúp người dân có điều kiện thuận lợi trong đi lại, lao động, sản xuất.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cộng đồng, Phòng CSGT vừa qua đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám (105 tuổi, ở xã An Nhơn Tây), “Bữa cơm nhớ nguồn” được Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Đoàn xã phối hợp cùng nhà hảo tâm tổ chức trong không khí ấm cúng, thân tình.

Có thể bạn quan tâm

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

Đời sống

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Đam mê nghề huấn luyện chó thể thao, ông Trịnh Đình Chương (SN 1965, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã mày mò học nghề. Từ "thao trường" nhỏ trong khu vườn phía sau nhà, ông đã xuất chuồng hàng trăm chú chó đi khắp cả nước, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Phóng sự - Ký sự

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đời sống

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Phóng sự - Ký sự

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Phóng sự - Ký sự

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

Đời sống

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

null