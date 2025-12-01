Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Tạm giữ nhóm thanh-thiếu niên gây rối trật tự công cộng

THÀNH LONG
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ hình sự nhóm đối tượng thanh-thiếu niên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Đoàn Duy Đức, Võ Văn Lâm, Chế Hoàng Ninh, Trương Thành Phú, Hồ Văn Minh, Nguyễn Phan Gia Huy, Trần Văn Triều. Các đối tượng này ở độ tuổi 16-17, trú tại các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

tam-giu-nhom-thanh-thieu-nien-gay-roi-trat-tu-cong-cong.jpg
Các đối tượng (từ trái sang) Nguyễn Phan Gia Huy, Trần Văn Triều, Nguyễn Đoàn Duy Đức. Ảnh: ĐVCC

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa Nguyễn Đoàn Duy Đức và Ngô Ngọc Tuyên (SN 2010, trú phường Quy Nhơn Tây), từ ngày 26 đến 28-11, các đối tượng trên cùng 9 đối tượng khác chưa đủ 16 tuổi ở xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn chuẩn bị hung khí rồi sử dụng xe máy di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn Nam tìm đánh nhau, gây bức xúc cho người dân.

Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khống chế các thanh-thiếu niên và củng cố hồ sơ để xử lý hình sự.

Tại cơ quan Công an, các thanh-thiếu niên khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân và đồng bọn.

Trung tá Trần Quang Huy-Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn Nam- cho biết: "Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý hình sự hành vi sử dụng hung khí, điều khiển xe mô tô tháo biển số, nẹt pô, ném vỏ chai và gạch đá gây mất an ninh trật tự nhằm răn đe, giáo dục chung".

Cơ quan Công an cũng đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tham gia băng nhóm này.

Lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt.

