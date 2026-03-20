Điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông ở xã Canh Vinh

(GLO)- Sáng 20-3, ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc một người dân địa phương tử vong trên đường dân sinh vào tối 19-3.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Lê Văn T. (SN 1950, trú thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh).

Vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 19-3, trực ban Công an xã Canh Vinh nhận được tin báo từ ông Lê Kim H. (SN 1982, con trai ông T., trú thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh) về việc phát hiện ông T. tử vong tại đường đất dân sinh thuộc thôn Kinh Tế.

Cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Người dân cung cấp

Công an xã phân công lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu. Vụ việc ngay sau đó được báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra.

Ngay trong đêm, lực lượng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Một người dân địa phương cho hay: Khu vực ông T. tử vong ở cạnh nhà 2 người con ở thôn Kinh Tế và cách nhà nạn nhân (ở thôn Tân Vinh) chưa đầy 100 m.

Nạn nhân sức khỏe suy giảm, sống một mình sau khi vợ qua đời cách đây hơn 5 năm. Vào thời điểm gặp nạn, ông T. đang đi mời khách dự đám giỗ vợ vào hôm nay (20-3).

Chủ tịch UBND xã Dương Hiệp Hòa cho rằng nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, hiện vẫn chưa có nhận định nào từ cơ quan chức năng.