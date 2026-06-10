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Gia Lai kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 10-6, ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết: Từ ngày 9 đến 18-6-2026, đoàn kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm do Sở Y tế tỉnh thành lập sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

​Theo đó, đoàn sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP); kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP, không để thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.

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Đoàn kiểm tra tại một cơ sở trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Thu Phương

Các nội dung kiểm tra tập trung gồm: Kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định...

Bên cạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đoàn sẽ kết hợp thông tin, tuyên truyền, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP.

Qua kiểm tra, giám sát giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm ATTP, góp phần phục vụ an toàn Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I và các sự kiện quan trọng khác diễn ra trên địa bàn.

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