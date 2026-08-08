Bị trừ hết 12 điểm GPLX phải làm gì, bao lâu mới được lái xe lại?

(GLO)- Mỗi GPLX có 12 điểm. Nếu chưa bị trừ hết và 12 tháng từ lần trừ gần nhất không bị trừ thêm, người lái được phục hồi đủ 12 điểm theo quy định.

Một tài xế bị xử phạt lỗi vượt đèn đỏ, ngoài tiền phạt còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX). Vài tháng sau, người này tiếp tục vi phạm một lỗi khác và bị trừ thêm điểm.

Hình minh họa (AI)

Câu hỏi nhiều người đặt ra là: GPLX hiện còn bao nhiêu điểm, bao giờ được trở lại 12 điểm và có phải đi thi để lấy lại số điểm đã mất?

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1/1/2025, mỗi GPLX có 12 điểm. Số điểm bị trừ tùy tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Dữ liệu trừ điểm được cập nhật vào cơ sở dữ liệu sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực và người bị trừ điểm được thông báo.

Điểm đáng chú ý là nếu GPLX vẫn còn ít nhất 1 điểm, người lái vẫn được tiếp tục điều khiển phương tiện phù hợp với giấy phép đó. Chỉ khi bị trừ hết điểm, quyền điều khiển phương tiện theo GPLX mới bị gián đoạn.

Gia Lai đã có hơn 2.000 trường hợp bị trừ điểm GPLX

Tại Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến ngày 27/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xác minh, gửi thông báo vi phạm được trích xuất từ camera đối với 8.654 trường hợp.

Con số này cho thấy việc kiểm tra điểm GPLX không còn là câu chuyện xa lạ. Nhiều tài xế chỉ biết mình đã bị trừ điểm khi nhận quyết định xử phạt hoặc kiểm tra thông tin giấy phép trên hệ thống điện tử.

Mỗi GPLX có bao nhiêu điểm?

Theo Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, GPLX có 12 điểm dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người lái xe.

Điểm này không phải “điểm thưởng”, cũng không phải số lần người lái được phép vi phạm.

Mỗi khi thực hiện hành vi mà nghị định xử phạt quy định có hình thức trừ điểm, GPLX sẽ bị trừ số điểm tương ứng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, các mức trừ phổ biến gồm:

Mức trừ Tính chất chung 2 điểm Một số hành vi vi phạm ở mức thấp hơn 4 điểm Các vi phạm có mức nguy hiểm cao hơn 6 điểm Một số vi phạm nghiêm trọng 10 điểm Một số hành vi có mức độ nguy hiểm đặc biệt cao

Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Mức trừ đối với một hành vi theo Nghị định 168 dao động từ 2 đến 10 điểm. Chẳng hạn không chấp hành đèn tín hiệu có thể bị trừ 4 điểm; một số lỗi chạy quá tốc độ ở mức cao có thể bị trừ 6 điểm.

Không phải mọi hành vi giao thông đều bị trừ điểm. Có lỗi chỉ bị phạt tiền; có hành vi vừa bị phạt tiền vừa trừ điểm; một số trường hợp nghiêm trọng có thể áp dụng hình thức tước quyền sử dụng GPLX theo quy định tương ứng.

Khi nào điểm GPLX chính thức bị trừ?

Đây là chi tiết người lái xe cần đặc biệt lưu ý khi tính mốc 12 tháng.

Điểm GPLX không nhất thiết được tính từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.

Theo luật, dữ liệu trừ điểm được cập nhật vào hệ thống ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Việc trừ điểm và phục hồi điểm được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý vi phạm giao thông.

Vì vậy, khi muốn xác định khi nào mình được phục hồi đủ 12 điểm, tài xế cần xem ngày bị trừ điểm gần nhất được ghi nhận trên hệ thống, không nên chỉ nhớ ngày bị CSGT lập biên bản hoặc ngày camera ghi nhận vi phạm.

Còn điểm thì sau 12 tháng được phục hồi thế nào?

Quy định hiện hành tương đối dễ nhớ:

GPLX chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Đây là cơ chế phục hồi theo luật. Người lái không phải chờ mỗi điểm tự cộng lại từng phần.

Ví dụ một tài xế còn 8 điểm. Nếu đủ điều kiện sau 12 tháng, GPLX không tăng lần lượt lên 9, 10 rồi 11 mà được phục hồi trực tiếp về đủ 12 điểm.

Dòng thời gian: Bị trừ điểm ngày 20/8/2026 thì bao giờ trở lại 12 điểm?

Giả sử một người đang có 12 điểm và bị trừ 4 điểm vào ngày 20/8/2026.

Sau lần xử lý này, GPLX còn 8 điểm.

Trường hợp 1: Không vi phạm thêm

20/8/2026: GPLX bị trừ 4 điểm, còn 8 điểm.

20/8/2026 – 20/8/2027: Không phát sinh thêm lần trừ điểm nào.

Sau khi đủ 12 tháng kể từ lần trừ gần nhất: GPLX đủ điều kiện được phục hồi về 12 điểm.

Người lái không phải tham gia kiểm tra kiến thức chỉ vì đã bị mất 4 điểm.

Trường hợp 2: Bị trừ thêm điểm trong thời gian 12 tháng

Giả sử đến ngày 15/3/2027, tài xế lại vi phạm và bị trừ thêm 2 điểm.

Khi đó, mốc 12 tháng cũ từ ngày 20/8/2026 không còn là mốc phục hồi.

Thời gian được tính lại từ 15/3/2027, tức ngày bị trừ điểm gần nhất.

Nếu từ ngày này người lái không bị trừ thêm điểm trong 12 tháng tiếp theo, GPLX mới đủ điều kiện được phục hồi về 12 điểm.

Có thể hiểu đơn giản:

Mỗi lần bị trừ thêm điểm, “đồng hồ 12 tháng” lại bắt đầu từ lần trừ mới nhất.

Bị trừ 11 điểm, chỉ còn 1 điểm vẫn được lái xe?

Có.

Nếu GPLX chưa bị trừ hết điểm, người lái vẫn được điều khiển phương tiện phù hợp với giấy phép còn hiệu lực.

Ví dụ GPLX còn:

10 điểm;

8 điểm;

6 điểm;

2 điểm;

hoặc chỉ còn 1 điểm,

thì người lái chưa rơi vào trường hợp bị cấm điều khiển phương tiện do hết điểm GPLX.

Cục Cảnh sát giao thông cũng khẳng định người có GPLX chưa bị trừ hết điểm vẫn tiếp tục được điều khiển phương tiện theo giấy phép đó.

Tuy nhiên, người chỉ còn 1-2 điểm cần đặc biệt thận trọng, bởi một lần vi phạm tiếp theo có thể khiến GPLX bị trừ hết điểm.

Trừ hết 12 điểm có tự phục hồi sau một năm?

Không.

Đây là điểm rất dễ nhầm.

Cơ chế “12 tháng không bị trừ thêm thì tự trở lại 12 điểm” chỉ áp dụng khi GPLX vẫn còn điểm.

Nếu GPLX đã bị trừ hết điểm, người có giấy phép không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo GPLX đó.

Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người lái mới được tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Nếu đạt yêu cầu, GPLX được phục hồi đủ 12 điểm.

Có thể ghi nhớ bằng bảng sau:

Tình trạng GPLX Cách phục hồi Còn từ 1-11 điểm Không bị trừ thêm trong 12 tháng từ lần trừ gần nhất → phục hồi đủ 12 điểm Bị trừ hết 12 điểm Không được lái xe theo GPLX; sau ít nhất 6 tháng phải kiểm tra kiến thức và đạt yêu cầu Đổi, cấp lại hoặc nâng hạng GPLX Số điểm đang có được giữ nguyên

Luật cũng quy định GPLX sau khi đổi, cấp lại hoặc nâng hạng giữ nguyên số điểm của GPLX trước đó. Vì vậy, đổi bằng mới không phải là cách để “xóa” điểm đã bị trừ.

Từ 1/7/2026, thủ tục phục hồi điểm có gì thuận tiện hơn?

Thông tư 105/2026/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã sửa đổi quy trình kiểm tra kiến thức để phục hồi điểm GPLX.

Người có GPLX bị trừ hết điểm sau thời gian tối thiểu 6 tháng có thể đăng ký theo nhiều cách hơn, gồm trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính, tại Phòng CSGT hoặc trực tiếp tại Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại.

Một thay đổi đáng chú ý là người kiểm tra phục hồi điểm GPLX không còn phải thực hiện phần kiểm tra mô phỏng tình huống giao thông.

Như vậy, cần phân biệt:

Người còn điểm: chờ đủ điều kiện 12 tháng, không phải thi để được phục hồi.

Người hết điểm: phải chờ ít nhất 6 tháng, sau đó đăng ký kiểm tra kiến thức; đạt yêu cầu mới được phục hồi đủ 12 điểm.

Cách tra cứu GPLX còn bao nhiêu điểm

Người dân không cần chờ đến khi bị kiểm tra ngoài đường mới biết tình trạng GPLX.

Cách 1: Kiểm tra trên VNeTraffic

Người dân có thể cài ứng dụng VNeTraffic, đăng nhập và kiểm tra thông tin GPLX trong nhóm thông tin giấy tờ hoặc thông tin chủ sở hữu.

Ứng dụng đang được lực lượng CSGT sử dụng để cung cấp các tiện ích liên quan đến GPLX, phương tiện, phạt nguội và xử lý vi phạm.

Tại Gia Lai, Phòng CSGT đã hướng dẫn người dân sử dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin GPLX, phạt nguội, nộp phạt trực tuyến và nhận GPLX điện tử.

Khi dữ liệu đã được đồng bộ, người dùng có thể kiểm tra tình trạng giấy phép và số điểm còn lại.

Cách 2: Kiểm tra trên VNeID

Thông tin GPLX được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID có thể được sử dụng khi kiểm tra giấy tờ. Lực lượng CSGT cũng thực hiện việc quản lý, kiểm soát một số trạng thái của GPLX trên môi trường điện tử.

Người dân nên cập nhật VNeID lên phiên bản mới và kiểm tra mục ví giấy tờ.

Cách 3: Tra cứu trên hệ thống GPLX của Cục CSGT

Cục CSGT cho biết ngoài VNeID, người dân có thể khai thác thông tin GPLX trên trang thông tin điện tử quản lý GPLX của lực lượng CSGT hoặc ứng dụng VNeTraffic.

Nếu điểm hiển thị không đúng với quyết định xử phạt hoặc đã đủ điều kiện phục hồi nhưng dữ liệu chưa cập nhật, người dân nên liên hệ Phòng CSGT để được kiểm tra thay vì sử dụng các trang tra cứu không rõ nguồn gốc.

Vì sao vừa nộp phạt nhưng chưa thấy bị trừ điểm?

Việc nộp tiền phạt và thời điểm dữ liệu điểm GPLX xuất hiện có thể không hoàn toàn đồng thời trên màn hình ứng dụng.

Căn cứ pháp luật là thời điểm quyết định xử phạt có hiệu lực và dữ liệu được cập nhật vào hệ thống quản lý.

Vì vậy, nếu vừa hoàn thành xử lý vi phạm nhưng ứng dụng chưa thay đổi ngay, người dân nên kiểm tra lại sau khi hệ thống đồng bộ.

Quan trọng hơn, không nên mặc định rằng “chưa thấy trừ trên ứng dụng” có nghĩa là hành vi đó không bị trừ điểm.

Quyết định xử phạt là tài liệu cần kiểm tra đầu tiên vì trong trường hợp áp dụng hình thức trừ điểm, thông tin này được thực hiện theo quy định và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Một lúc vi phạm nhiều lỗi thì điểm tính thế nào?

Trong thực tế, một người có thể cùng lúc thực hiện nhiều hành vi: vượt đèn đỏ, chạy sai làn, sử dụng điện thoại hoặc vi phạm nồng độ cồn.

Mức điểm bị trừ không được xác định theo kiểu “mỗi lần bị CSGT dừng xe chỉ trừ một lần”, mà phải căn cứ từng hành vi vi phạm và hình thức xử lý tương ứng trong nghị định.

Do đó, một vụ việc có nhiều hành vi có thể khiến số điểm còn lại giảm nhanh.

Người dân cần đọc toàn bộ quyết định xử phạt, trong đó xác định rõ hành vi nào bị phạt tiền, hành vi nào kèm hình thức trừ điểm.

Vượt đèn đỏ bị trừ bao nhiêu điểm?

Một trong những lỗi đang được camera tại Gia Lai ghi nhận nhiều là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô hoặc xe mô tô thuộc trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu bị trừ 4 điểm GPLX, bên cạnh mức phạt tiền tương ứng.

Điều này có nghĩa một tài xế đang đủ 12 điểm, sau một lần bị xử lý vượt đèn đỏ có thể còn 8 điểm.

Nếu trong 12 tháng kể từ lần trừ này không bị trừ thêm, GPLX đủ điều kiện trở lại 12 điểm.

Nếu tiếp tục vi phạm một lỗi khác bị trừ điểm trước khi đủ 12 tháng, thời gian chờ phục hồi được tính lại từ lần trừ mới nhất.

Có thể “thi sớm” để cộng lại số điểm đã mất không?

Không.

Quy trình kiểm tra kiến thức không được thiết kế để người đang còn điểm tự nguyện thi nhằm lấy lại điểm nhanh hơn.

Ví dụ tài xế còn 4 điểm nhưng chưa bị trừ hết không thể đăng ký thi để lập tức trở về 12 điểm.

Người này phải chờ đủ điều kiện 12 tháng không bị trừ thêm điểm.

Kiểm tra kiến thức phục hồi điểm chỉ đặt ra với GPLX đã bị trừ hết điểm và phải sau ít nhất 6 tháng.

Hết điểm GPLX đăng ký kiểm tra ở đâu?

Theo quy định được áp dụng từ ngày 1/7/2026, người đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ bằng các hình thức như:

Trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công;

Qua dịch vụ bưu chính;

Trực tiếp tại Cục CSGT hoặc Phòng CSGT;

Trực tiếp tại Công an cấp xã theo quy định mới.

Phòng CSGT các địa phương tổ chức kiểm tra và công bố lịch để người dân đăng ký. Thủ tục này không thu phí, lệ phí theo thông tin thủ tục hành chính được công bố.

Người có kết quả không đạt có thể đăng ký kiểm tra lại theo quy định.

Ba nhầm lẫn phổ biến về điểm GPLX

Nhầm lẫn 1: Đầu năm mới tự động trở lại 12 điểm

Không đúng. Điểm GPLX không được “reset” vào ngày 1/1 hàng năm.

Mốc phục hồi được tính theo ngày bị trừ điểm gần nhất của từng người.

Nhầm lẫn 2: Đổi GPLX mới sẽ có lại 12 điểm

Không đúng. Đổi, cấp lại hoặc nâng hạng GPLX vẫn giữ nguyên số điểm đang có.

Nhầm lẫn 3: Bị trừ hết điểm chỉ cần chờ 12 tháng

Không đúng. Khi điểm về 0, người lái không còn thuộc cơ chế phục hồi tự động sau 12 tháng. Phải chờ ít nhất 6 tháng và kiểm tra kiến thức đạt yêu cầu.

Công thức dễ nhớ: “Còn điểm chờ 12 tháng, hết điểm chờ 6 tháng rồi kiểm tra”

Với người thường xuyên lái xe, có thể ghi nhớ hai tình huống:

GPLX vẫn còn điểm:12 tháng kể từ lần trừ gần nhất không bị trừ thêm → trở lại đủ 12 điểm.

GPLX đã hết điểm:Không được tiếp tục lái phương tiện theo GPLX → chờ ít nhất 6 tháng → đăng ký kiểm tra kiến thức → đạt yêu cầu → phục hồi đủ 12 điểm.

Người lái nên chủ động kiểm tra GPLX trên các ứng dụng chính thức, đặc biệt sau mỗi quyết định xử phạt. Việc biết mình còn bao nhiêu điểm không chỉ để tránh rơi vào tình trạng hết điểm mà còn là lời nhắc về những hành vi cần thay đổi khi tham gia giao thông.