Gia Lai: Quán triệt, triển khai quy định mới về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Ngày 4-7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Bộ Công an về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Phòng CSGT phổ biến những nội dung mới của các thông tư quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật trong sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đào tạo, sát hạch người điều khiển xe máy chuyên dùng trong CAND và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, từ ngày 1-7-2026, việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe có nhiều điểm mới như bãi bỏ nội dung sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông; tổ chức sát hạch theo từng phần, thí sinh chỉ được dự phần thi tiếp theo khi đạt yêu cầu ở phần thi trước; bổ sung quy định về bảo lưu kết quả sát hạch; mở rộng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại công an cấp xã; xác thực thí sinh bằng tài khoản định danh điện tử và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe.

Giấy phép lái xe điện tử tiếp tục được sử dụng; trường hợp người dân có nhu cầu cấp thêm giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì thực hiện đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai quán triệt, triển khai các quy định mới về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1-7-2026. Ảnh: N.L

Hội nghị cũng quán triệt quy định về thời hạn sử dụng giấy phép lái xe. Theo đó, giấy phép lái xe quá hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm phải sát hạch lại phần lý thuyết; quá hạn từ 1 năm trở lên phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Phòng CSGT yêu cầu cán bộ làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe nắm vững các quy định mới, triển khai thống nhất, đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.