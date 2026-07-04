Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Quán triệt, triển khai quy định mới về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 4-7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Bộ Công an về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Phòng CSGT phổ biến những nội dung mới của các thông tư quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật trong sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đào tạo, sát hạch người điều khiển xe máy chuyên dùng trong CAND và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, từ ngày 1-7-2026, việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe có nhiều điểm mới như bãi bỏ nội dung sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông; tổ chức sát hạch theo từng phần, thí sinh chỉ được dự phần thi tiếp theo khi đạt yêu cầu ở phần thi trước; bổ sung quy định về bảo lưu kết quả sát hạch; mở rộng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại công an cấp xã; xác thực thí sinh bằng tài khoản định danh điện tử và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe.

Giấy phép lái xe điện tử tiếp tục được sử dụng; trường hợp người dân có nhu cầu cấp thêm giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì thực hiện đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

gia-lai-quan-triet-trien-khai-quy-dinh-moi-ve-sat-hach-cap-gplx.jpg
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai quán triệt, triển khai các quy định mới về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1-7-2026. Ảnh: N.L

Hội nghị cũng quán triệt quy định về thời hạn sử dụng giấy phép lái xe. Theo đó, giấy phép lái xe quá hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm phải sát hạch lại phần lý thuyết; quá hạn từ 1 năm trở lên phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Phòng CSGT yêu cầu cán bộ làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe nắm vững các quy định mới, triển khai thống nhất, đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

Tin tức

(GLO)- Sáng 1-7, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các điểm tiếp nhận, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), pháo, các loại vũ khí thô sơ và pô xe tự chế trong nhân dân.

Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Tin tức

(GLO)- Trong khi mang theo ma túy đi trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 1 đối tượng có nhiều tiền án đã bị lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Pleiku bắt giữ.

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Tin tức

(GLO)- Không có việc làm ổn định, lười lao động nên đôi nam nữ 17 tuổi đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng thường xuyên nhắm vào công nông của người dân để sơ hở không có người trông coi ở địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Công an xã Hra đã mời đại diện gia đình và các em có hành vi ném đá xe khách đến làm việc, yêu cầu phối hợp giáo dục, khắc phục hậu quả. Ảnh: Đ.T

Cần ngăn chặn hành vi ném đá vào xe khách

Tin tức

(GLO)- Vụ việc xe khách bị ném đá trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Hra (tỉnh Gia Lai) mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi tưởng chừng là trò nghịch ngợm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Gia Lai: Phạt 19 triệu đồng tài xế ô tô khách vượt rào chắn đường sắt

Gia Lai: Tài xế điều khiển ô tô khách vượt rào chắn đường sắt bị phạt 19 triệu đồng

Pháp luật

(GLO)- Ngày 27-6, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) mời ông K.V.K. (SN 1964, phường Quy Nhơn Tây) đến làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi điều khiển ô tô khách vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển vào.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Tin tức

(GLO)- Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 26-6-2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hội Phú tiến hành bắt khẩn cấp N.X.B. (14 tuổi, trú tại thôn 2, Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Xử phạt 15 tàu cá vi phạm trong khai thác thủy sản

Gia Lai: Xử phạt 15 tàu cá vi phạm trong khai thác thủy sản

Pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực biển ven bờ Quy Nhơn, cửa biển Quy Nhơn và đầm Thị Nại.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Pháp luật

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự đối với nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Tuy Phước liên quan đến vụ tụ tập, điều khiển xe máy mang theo hung khí rượt đuổi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm 24, rạng sáng 25-6.

Gia Lai xử phạt 53 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Gia Lai xử phạt 53 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Pháp luật

(GLO)- Từ ngày 1-1 đến 24-6-2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức 9 đoàn kiểm tra (4 đoàn kiểm tra liên ngành và 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành) tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

null