Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

Điều chỉnh tuyến sát hạch sát thực tế

Thay vì chỉ lưu thông trên những tuyến đường ít phương tiện như trước, nhiều tuyến sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh hiện được điều chỉnh theo hướng tăng các tình huống giao thông thực tế, giúp đánh giá chính xác hơn kỹ năng xử lý của học viên.

Phòng CSGT khảo sát các cung đường sát hạch lái xe đường trường. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, cung đường sát hạch mới của Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty TNHH MOVEO Bình Định và Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ GTVT Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) được điều chỉnh từ ngày 21.4.

Theo đó, tuyến sát hạch bắt đầu từ khu vực giao giữa QL 19B cũ với QL 19B mới và ĐT 639 thuộc xã Cát Tiến, đi qua khu vực trung tâm xã Cát Tiến đến điểm giao giữa ĐT 640 với QL 19B cũ, sau đó tiếp tục qua nút giao có đèn tín hiệu giao thông giữa ĐT 640 và QL 19B mới trước khi quay lại điểm xuất phát.

Tuyến đường đi qua khu dân cư, nhiều giao lộ, vị trí có đèn tín hiệu giao thông và lưu lượng phương tiện tương đối đông, tạo điều kiện để kiểm tra kỹ năng quan sát, xử lý tình huống thực tế của học viên trong quá trình sát hạch.

Hiện, Phòng CSGT đang phối hợp với 9 trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh rà soát, khảo sát các tuyến đường để đánh giá, đề xuất điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế. Nội dung khảo sát tập trung vào mật độ phương tiện, hệ thống biển báo, các vị trí giao cắt, khu dân cư, trường học, đèn tín hiệu giao thông và phương án bảo đảm ATGT trong quá trình tổ chức sát hạch.

Tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Gia Lai (phường Hội Phú), tuyến sát hạch trên đường Nguyễn Chí Thanh đi qua khu đông dân cư, nhiều nút giao, điểm dừng đỗ xe và cây xăng. Tuyến còn có các đoạn đường cong, dốc lên xuống, nhiều đường nhánh đấu nối, đồng thời đi qua trường học và TTYT.

Tương tự, tuyến sát hạch của Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Trường CĐ Nghề số 21 (Binh đoàn 15, phường Thống Nhất) được bố trí trên đường Lê Đại Hành với nhiều nút giao và đường nhánh.

Còn tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe An Phú Thiện (xã Chư A Thai), tuyến sát hạch trên QL 25, đoạn qua xã Chư A Thai, có nhiều đoạn cong, giao cắt và đi qua khu vực trường học, phù hợp để kiểm tra kỹ năng xử lý tình huống thực tế của học viên khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội sát hạch, cấp giấy phép cơ giới đường bộ, Phòng CSGT - cho biết: Việc rà soát, điều chỉnh các tuyến sát hạch được thực hiện theo hướng tăng tình huống giao thông thực tế nhằm đánh giá đầy đủ kỹ năng xử lý của học viên.

“Các tuyến được lựa chọn phải bảo đảm có giao lộ, khu dân cư, đèn tín hiệu giao thông và lưu lượng phương tiện phù hợp để học viên làm quen với môi trường lưu thông thực tế ngay trong quá trình sát hạch” - Thượng tá Nguyễn Thanh Hải nói.

Nâng kỹ năng xử lý tình huống giao thông

Không chỉ điều chỉnh các tuyến sát hạch theo hướng sát thực tế, thời gian qua, Phòng CSGT còn tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống giao thông cho học viên trước các kỳ sát hạch lái xe.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho thí sinh trước khi bước vào kỳ sát hạch. Ảnh: K.A

Tại 100% trung tâm sát hạch trên địa bàn tỉnh, trước khi bước vào các phần thi, học viên được xem các video clip tuyên truyền về ATGT với nội dung phản ánh những tình huống giao thông thường gặp, nguyên nhân dẫn đến TNGT và kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông. Các video được trình chiếu tại khu vực phòng chờ, giúp học viên dễ hình dung những tình huống có thể gặp khi lưu thông thực tế.

Ngoài ra, lực lượng CSGT còn trực tiếp tuyên truyền, phát tài liệu và hướng dẫn học viên nhận diện các lỗi thường gặp trong quá trình điều khiển phương tiện như dừng, đỗ xe không đúng quy định, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, thiếu quan sát khi quay đầu xe hoặc xử lý chưa phù hợp tại nơi giao nhau.

Anh Nguyễn Văn Thành - học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ GTVT Bình Định cho biết, việc được xem các tình huống giao thông thực tế trước kỳ sát hạch giúp bản thân chú ý hơn đến kỹ năng quan sát, xử lý tình huống khi điều khiển phương tiện.

“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần điều khiển xe đúng kỹ thuật là đủ, nhưng qua các tình huống được xem và hướng dẫn, tôi thấy kỹ năng quan sát và xử lý khi gặp tình huống bất ngờ rất quan trọng” - anh Thành chia sẻ.

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT: Việc rà soát, điều chỉnh tuyến sát hạch và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn xử lý tình huống nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe theo hướng thực chất hơn. Mục tiêu không chỉ là để học viên hoàn thành kỳ sát hạch, mà quan trọng hơn là hình thành kỹ năng xử lý tình huống, ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa tham gia giao thông an toàn ngay từ đầu.