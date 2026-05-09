Gần 400 trường hợp vi phạm trên cao tốc qua Quảng Ngãi - Chí Thạnh sau 10 ngày thông xe

(GLO)- Ngày 9-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết: Sau 10 ngày thông xe, trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh có 395 trường hợp vi phạm với tổng mức tiền phạt 1,56 tỷ đồng.

Trong số đó, lỗi vi phạm phổ biến nhất là chạy quá tốc độ cho phép. Đáng chú ý, có phương tiện chạy với vận tốc 115 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép 90 km/h. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là xe con, bên cạnh đó có cả xe tải và xe khách.

Ô tô con chạy tốc độ 106 km/h trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Xuân Thưởng

Trong số 395 trường hợp vi phạm, có 266 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng CSGT còn phát hiện, ngăn chặn nhiều tình huống nguy hiểm giao thông như người dân tự mở hàng rào vào bán nước ven cao tốc, chạy xe máy ngược chiều, trẻ em tụ tập vui chơi…

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ hàng chục phương tiện gặp sự cố trên tuyến, cảnh báo để đảm bảo lưu thông an toàn.

Nhiều ô tô khách chạy quá tốc độ cho phép. Ảnh: Xuân Thưởng

Trung tá Lê Xuân Thưởng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 - cho biết: Những ngày qua, đơn vị bố trí tuần tra khép kín, giám sát địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, cảnh báo các hành vi nguy hiểm; nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân và giao thông trên toàn tuyến.