Xử lý tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) vừa lập biên bản, xử lý một tài xế về hành vi chạy ô tô ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua địa bàn Gia Lai.

Cụ thể, vào sáng 29-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, phục vụ lễ thông xe trên tuyến.

Tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn vào sáng 29-4. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, tại đoạn cao tốc qua xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), tổ công tác phát hiện ô tô biển số 77A-342.xx do một người đàn ông điều khiển chạy ngược chiều.

Lúc bấy giờ chỉ còn 40 phút nữa là diễn ra lễ thông xe tuyến cao tốc trên, lực lượng CSGT đã tổ chức khóa đường phía sau hướng tuần tra, không cho phương tiện lưu thông.

Đồng thời tổ công tác dừng phương tiện, kiểm soát giấy tờ liên quan và yêu cầu tài xế quay đầu xe, di chuyển đúng chiều, đưa xe về trụ sở để lập biên bản xử lý theo quy định.

Qua làm việc tài xế cho biết là người ở khu vực Quy Nhơn, lần đầu đi cao tốc nên lúc di chuyển lên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã bị lạc đường, không tìm được lối ra nên chạy ngược chiều.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế này sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.