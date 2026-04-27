Thông xe cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và 1 phần Quy Nhơn - Chí Thạnh vào ngày 29-4

HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản báo cáo về việc thông xe đưa vào khai thác sử dụng dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL đoạn Km0+200 - Km19+800 thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. 

Theo đó, các đoạn tuyến chính và nút giao của dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn cùng một phần dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành thi công, nghiệm thu và được Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận đưa vào khai thác.

thong-tuyen-cao-toc-bac-nam-doan-quy-nhon-chi-thanhjpg.jpg
Thời gian dự kiến thông xe 1 phần dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh là từ 11 giờ 30 phút ngày 29-4-2026. Ảnh: Hải Yến

Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 - cho biết: Đơn vị cùng Khu Quản lý đường bộ III đã hoàn tất công tác bàn giao tài sản để tổ chức quản lý, vận hành theo quy định.

Đoạn tuyến đưa vào khai thác có điểm đầu tại Km1138+00, nối tiếp dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và điểm cuối tại Km1227+800, kết nối khu vực hầm Cù Mông trên QL 1A.

Thời gian dự kiến thông xe là từ 11 giờ 30 phút ngày 29-4-2026. Việc đưa đoạn tuyến vào khai thác được kỳ vọng góp phần hoàn thiện trục giao thông chiến lược Bắc - Nam, nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Ban Quản lý dự án 85 đề nghị UBND tỉnh phối hợp thông tin rộng rãi đến các địa phương, người dân để đảm bảo việc lưu thông thuận lợi, an toàn khi tuyến đường chính thức đưa vào sử dụng.

null