Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Thảo

Theo quyết định phê duyệt, tuyến đường có chiều dài hơn 2,1 km; điểm đầu giáp Khu đô thị Cầu Sắt, điểm cuối giáp với đường Lý Thường Kiệt và đường Ngô Quyền.

Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông đô thị cấp III; nền đường rộng 30 m, trong đó mặt đường rộng 15 m và vỉa hè mỗi bên rộng 7,5 m.

Dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, bãi đỗ xe và các hạng mục an toàn giao thông.

Việc đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch; tăng cường khả năng kết nối khu vực, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng, bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời, cải thiện điều kiện sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho phường Pleiku và tỉnh Gia Lai.