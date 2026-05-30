Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Thảo

Theo quyết định phê duyệt, tuyến đường có chiều dài hơn 2,1 km; điểm đầu giáp Khu đô thị Cầu Sắt, điểm cuối giáp với đường Lý Thường Kiệt và đường Ngô Quyền.

Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông đô thị cấp III; nền đường rộng 30 m, trong đó mặt đường rộng 15 m và vỉa hè mỗi bên rộng 7,5 m.

Dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, bãi đỗ xe và các hạng mục an toàn giao thông.

Việc đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch; tăng cường khả năng kết nối khu vực, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng, bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời, cải thiện điều kiện sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho phường Pleiku và tỉnh Gia Lai.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

