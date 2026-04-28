Phường Hoài Nhơn khởi công 9 dự án với tổng mức đầu tư 184 tỷ đồng

MAI LÂM
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 26-4, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn đã khởi công đồng loạt 9 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư lên đến 184 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: ĐVCC

Các dự án được khởi công gồm: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến tỉnh lộ 639 (tổng mức đầu tư hơn 52,6 tỷ đồng); Khu dân cư Bàu Muống, thuộc khu phố Ngọc An Trung (hơn 23,5 tỷ đồng); Khu dân cư ngõ Việt - ao Xiêm, khu phố An Lộc 2 - giai đoạn 2 (gần 19 tỷ đồng); Khu dân cư Rộc Sài, khu phố Mỹ An 2 (hơn 10,4 tỷ đồng); Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Nam - hạng mục xây dựng nhà hiệu bộ và nhà bộ môn 2 tầng 8 phòng (hơn 12,8 tỷ đồng); Khu dân cư ngã ba Thái Lợi và Cửu Lợi (gần 23 tỷ đồng); Khu dân cư khu phố Tăng Long 1 - giai đoạn 2 (hơn 25,7 tỷ đồng); Nâng cấp, sửa chữa và mở rộng cầu Chợ Cầu, thuộc tuyến đường Cửu Lợi (hơn 12,1 tỷ đồng); Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng tuyến đường Mai Xuân Thưởng (gần 4,5 tỷ đồng).

Đây là nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị trong việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hoài Nhơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Nhân dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

