Phường Hoài Nhơn tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng

Vào sáng 26-3, phường Hoài Nhơn sẽ tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Cửu Lợi đi qua địa bàn phường và khởi công xây dựng cầu Ông Quận (khu phố Tăng Long 1).

Đây là 2 công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Hoài Nhơn.

Tuyến đường Cửu Lợi đang hoàn thiện trước thời điểm khánh thành. Ảnh: UBND phường Hoài Nhơn

Cũng trong ngày 26-3 sẽ diễn ra chương trình gặp mặt, giao lưu ôn lại truyền thống với chủ đề: “Phát huy truyền thống cách mạng - xây dựng phường Hoài Nhơn phát triển bền vững”; hội trại chủ đề “95 năm tuổi trẻ Hoài Nhơn tiếp lửa truyền thống”; chương trình văn nghệ kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng phường Hoài Nhơn.

Trong dịp này, phường Hoài Nhơn cũng chú trọng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà cho 42 đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên đang hưởng chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết; dâng hương, dâng hoa tại Di tích nơi thành lập Chi bộ Cửu Lợi và Di tích Địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại Cây số 7 Tài Lương.