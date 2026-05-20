Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ hành lang đê điều, thoát lũ lưu vực sông Hà Thanh

ĐỨC HẢI
(GLO)- Sáng 20-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ hành lang đê điều, hành lang thoát lũ lưu vực sông Hà Thanh. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ hành lang đê điều, hành lang thoát lũ lưu vực sông Hà Thanh trên địa bàn 2 phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (đứng giữa) nghe các sở, ngành báo cáo phương án nạo vét, khơi thông các lòng sông. Ảnh: Đức Hải

Đồng thời, khảo sát thực địa để chuẩn bị triển khai nạo vét, khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát, sông Cây Me và sông Hà Thanh (tuyến nhánh) theo Kế hoạch số 2779/KH-UBND ngày 12-3-2026 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh khu vực TP. Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (trước đây).

Dự kiến, sẽ tiến hành nạo vét, khơi thông khoảng 4,9 km ở khu vực 4 lòng sông trên với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ trái sang) khảo sát thực địa khu vực sông Cây Me. Ảnh: Minh Hoàng

Qua kiểm tra, khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các xã, phường nâng cao vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang đê điều, hành lang thoát lũ lưu vực ở các dòng sông; đồng thời, khẩn trương lập phương án, tổ chức giải tỏa 75 hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ đê sông Cát, gồm: xã Tuy Phước 47 hộ và phường Quy Nhơn Bắc 28 hộ; không để phát sinh vi phạm mới trong hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ; lập phương án di dời 60 ngôi mộ ở khu vực phường Quy Nhơn Đông để triển khai các hạng mục công trình tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) khảo sát thực địa khu vực sông Cát. Ảnh: Đức Hải

Các sở, ngành liên quan và đơn vị chủ đầu tư khẩn trương lập phương án phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ lâu dài vùng hạ du sông Hà Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa trái) khảo sát thực địa khu vực đập Lạc Trường. Ảnh: Minh Hoàng

Theo kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh khu vực TP. Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (trước đây) của UBND tỉnh, sẽ triển khai 2 nhóm giải pháp công trình là nạo vét, khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát và sông Cây Me, sông Hà Thanh (tuyến nhánh) và triển khai xây dựng đê bờ tả sông nhánh Hà Thanh với tổng kinh phí khoảng 280 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là đơn vị trực tiếp làm chủ đầu tư.

