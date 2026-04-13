Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp khảo sát hạ tầng giao thông, thủy lợi tại các địa phương

(GLO)- Ngày 12-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát hạ tầng giao thông, thủy lợi tại phường Ayun Pa và 2 xã Ia Rbol, Ia Sao. 

Tại xã Ia Sao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã đến khảo sát công trình kênh nhánh thuộc Dự án hồ chứa nước Ia Rtô.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ phải sang) khảo sát hạ tầng giao thông, thủy lợi tại xã Ia Sao. Ảnh: X.Đ

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chỉ rõ hệ thống thủy lợi hiện vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất quy mô lớn.

Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện không chỉ giải quyết nhu cầu nước tưới trước mắt mà còn là điều kiện nền tảng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững.

Khảo sát khu vực dự kiến mở rộng Cụm công nghiệp Ia Sao từ 15 ha lên 75 ha, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp lưu ý: Quá trình quy hoạch và đầu tư phải tính toán đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng môi trường. Trong đó, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng khu xử lý rác thải tập trung 12 ha để bảo đảm phát triển bền vững.

Qua khảo sát tuyến đường vào khu sản xuất Ia Rbol, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho rằng, hạ tầng giao thông hiện là điểm nghẽn lớn, hạn chế khả năng tổ chức sản xuất hàng hóa.

Do đó, việc đầu tư tuyến đường này không chỉ mang ý nghĩa kết nối mà còn là tiền đề để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đối với Dự án trạm bơm điện buôn Bir 2 và hệ thống kênh tưới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện phương án đầu tư nhằm chủ động nguồn nước trước tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ phải sang) tham quan mô hình nuôi và chế biến tổ yến Khôi Nguyên. Ảnh: X.Đ

Tại phường Ayun Pa, qua khảo sát mô hình nuôi và chế biến tổ yến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá đây là hướng phát triển kinh tế có tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương cần định hướng phát triển theo quy hoạch, kiểm soát chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Đối với tuyến đường vành đai 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm triển khai dự án nhằm mở rộng không gian đô thị và tăng khả năng thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) tham quan Nhà máy Đường Ayun Pa (Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai). Ảnh: X.Đ

Thăm và làm việc tại Nhà máy Đường Ayun Pa (Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao mô hình liên kết với nông dân trong xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả liên kết sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu gắn với nâng cao chất lượng, góp phần phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với 7 xã khu vực Phù Mỹ gồm: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc nhằm rà soát kết quả công tác quý I, đồng thời yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho thời gian tới.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An. 

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

