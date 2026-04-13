Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp khảo sát hạ tầng giao thông, thủy lợi tại các địa phương

(GLO)- Ngày 12-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát hạ tầng giao thông, thủy lợi tại phường Ayun Pa và 2 xã Ia Rbol, Ia Sao.

Tại xã Ia Sao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã đến khảo sát công trình kênh nhánh thuộc Dự án hồ chứa nước Ia Rtô.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ phải sang) khảo sát hạ tầng giao thông, thủy lợi tại xã Ia Sao. Ảnh: X.Đ

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chỉ rõ hệ thống thủy lợi hiện vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất quy mô lớn.

Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện không chỉ giải quyết nhu cầu nước tưới trước mắt mà còn là điều kiện nền tảng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững.

Khảo sát khu vực dự kiến mở rộng Cụm công nghiệp Ia Sao từ 15 ha lên 75 ha, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp lưu ý: Quá trình quy hoạch và đầu tư phải tính toán đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng môi trường. Trong đó, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng khu xử lý rác thải tập trung 12 ha để bảo đảm phát triển bền vững.

Qua khảo sát tuyến đường vào khu sản xuất Ia Rbol, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho rằng, hạ tầng giao thông hiện là điểm nghẽn lớn, hạn chế khả năng tổ chức sản xuất hàng hóa.

Do đó, việc đầu tư tuyến đường này không chỉ mang ý nghĩa kết nối mà còn là tiền đề để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đối với Dự án trạm bơm điện buôn Bir 2 và hệ thống kênh tưới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện phương án đầu tư nhằm chủ động nguồn nước trước tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ phải sang) tham quan mô hình nuôi và chế biến tổ yến Khôi Nguyên. Ảnh: X.Đ

Tại phường Ayun Pa, qua khảo sát mô hình nuôi và chế biến tổ yến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá đây là hướng phát triển kinh tế có tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương cần định hướng phát triển theo quy hoạch, kiểm soát chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Đối với tuyến đường vành đai 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm triển khai dự án nhằm mở rộng không gian đô thị và tăng khả năng thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) tham quan Nhà máy Đường Ayun Pa (Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai). Ảnh: X.Đ

Thăm và làm việc tại Nhà máy Đường Ayun Pa (Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao mô hình liên kết với nông dân trong xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả liên kết sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu gắn với nâng cao chất lượng, góp phần phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững.