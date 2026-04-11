Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng theo kịch bản đề ra

(GLO)- Ngày 11-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hữu Quế, Lâm Hải Giang, Dương Mah Tiệp, Nguyễn Thị Thanh Lịch; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

GRDP tăng 8,51% trong quý I

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 trên địa bàn tỉnh duy trì được sự ổn định và phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các cấp, ngành tập trung các giải pháp cải thiện, thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Ảnh: N.H

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) trong quý I trên địa bàn tỉnh tăng 8,51% so với cùng kỳ năm trước; xếp vị trí thứ 16 cả nước và dẫn đầu các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong đó, nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,75%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,75% (trong đó công nghiệp tăng 10,99%, xây dựng tăng 9,57%); dịch vụ tăng 8,98%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,42%.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: N.H

Đáng chú ý, trong quý I, điểm sáng trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh là đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng 2 con số và kịp thời phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thống nhất, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã; gắn chỉ tiêu với trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng địa phương và người đứng đầu.

Tỉnh đã chỉ đạo thi công xuyên Tết đối với các dự án, công trình trọng điểm như: Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng... nhằm giữ nhịp độ tăng trưởng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Công tác điều hành thu ngân sách được triển khai quyết liệt, chủ động và có trọng tâm ngay từ những ngày đầu năm. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31-3 đạt 10.822 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán năm, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. Ảnh: N.H

Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) đạt 7.985 tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán năm, tăng 95,8% so với cùng kỳ năm ngoái; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 271 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán năm, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này tạo dư địa quan trọng để tỉnh chủ động cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Cùng với đó, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, lấy hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo. Duy trì cơ chế họp rà soát, xử lý khó khăn vướng mắc hằng tuần, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp theo tinh thần “5 cùng”.

Nhờ cách làm này, chỉ trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu hút 77 dự án (tăng gấp 2,48 lần so với cùng kỳ năm 2025), với tổng vốn đầu tư hơn 117.072 tỷ đồng (gấp 9,6 lần so với cùng kỳ); đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.123 doanh nghiệp (tăng gấp 2,24 lần), với tổng số vốn đăng ký đạt 12.368 tỷ đồng (tăng gấp 2,72 lần).

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn gần 850.000 tỷ đồng (tương đương hơn 33 tỷ USD).

Quyết liệt triển khai các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I/2026 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Theo đó, sản xuất nông nghiệp còn phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa và xuất khẩu.

Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức báo cáo về chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3-2026. Ảnh: N.H

Một số ngành công nghiệp có sản lượng sản xuất giảm như: thuốc nước để tiêm, sản phẩm may mặc, điện gió, đá xây dựng, phân bón, tinh bột sắn. Kim ngạch xuất nhập khẩu phía Tây tỉnh giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng giá xuất khẩu mặt hàng cà phê giảm.

Sản phẩm du lịch vẫn còn đơn điệu, chất lượng chưa cao; thiếu các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn; thiếu các trung tâm thương mại, mua sắm cao cấp nên chưa đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội quý I/2026.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương, nhất là cấp xã, còn lúng túng, thiếu chủ động; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng còn phức tạp, thời gian xử lý hồ sơ còn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi chưa nghiêm; việc quán triệt quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ chưa thực chất; tiến độ xử lý một số nhiệm vụ trọng tâm còn chậm...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành sâu sát, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cụ thể theo từng tháng, quý; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 2 con số.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thể hiện được trách nhiệm nêu gương, vai trò dẫn dắt, năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo sự đột phá căn bản trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành phải nắm chắc, bám sát công việc; chủ động tổ chức thực hiện, không đùn đẩy trách nhiệm, không để công việc tồn đọng, chậm trễ đối với những nhiệm vụ đã rõ về nội dung, thẩm quyền, nguồn lực.

Các địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kịch bản tăng trưởng theo hướng dẫn của các sở, ngành; cung cấp số liệu đầu vào đầy đủ, chính xác, kịp thời để phục vụ cho công tác tổng hợp.

Từng sở, ngành, địa phương phải xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng tháng, quý, gắn với chỉ tiêu KPI của người đứng đầu; lấy kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá hiệu quả điều hành.

Cả hệ thống chính trị ở địa phương phải quyết liệt đổi mới căn bản cách thức chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần “phục vụ, kiến tạo”, lấy người dân, doanh nghiệp làm khách hàng, đối tượng phục vụ.

Đồng hành, tạo môi trường thuận lợi, cơ chế thông thoáng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; chủ động kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển. Tinh thần làm việc “hết việc, không hết giờ”; không cứng nhắc trong quản lý, từ bỏ tư duy “bao cấp, xin - cho”.

Tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72, 79… và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục rà soát, ổn định tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm nguyên tắc bố trí “đúng người, đúng việc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn còn yêu cầu các sở, ngành rà soát dữ liệu, đánh giá lại toàn diện tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của ngành; chủ động cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào phương án tăng trưởng của ngành, phù hợp với kịch bản phấn đấu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc theo ngành, lĩnh vực quản lý; kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết để hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp hoặc báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý một số nhiệm vụ đột phá cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý; cấp và quản lý mã số vùng trồng; xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản; triển khai các dự án trồng rừng gỗ lớn; phát triển các dự án trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn.

Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tập trung triển khai các dự án công nghiệp tái tạo, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ và các công trình dân sinh cấp bách...

Khẩn trương bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm đã được cấp chủ trương đầu tư. Tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng và đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư công và một số dự án trọng điểm mang tính dẫn dắt.

Đẩy mạnh chương trình kích cầu, thu hút du lịch; triển khai các sản phẩm du lịch mới, các điểm đến mới; triển khai công tác quản lý với thông điệp “3K” (không nâng giá, ép giá; không tranh giành, lôi kéo khách; không ô nhiễm tiếng ồn, rác thải) và “3A” (an toàn văn minh giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn tính mạng và tài sản).

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phát triển các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra và báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.