Các xã cần bứt phá rõ nét hơn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Sáng 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc về việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo báo cáo của 4 xã tại buổi làm việc, trong quý I/2026, kinh tế - xã hội của các địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Cụ thể, đối với 17 chỉ tiêu tỉnh giao, đến nay, xã Tuy Phước đã thực hiện đạt và vượt 6 chỉ tiêu; 11 chỉ tiêu còn lại được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách khoảng 98,2 tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch.

Xã Tuy Phước Tây đã thực hiện đạt và vượt 9/17 chỉ tiêu; thu ngân sách nhà nước khoảng 33,7 tỷ đồng, đạt 132,3% kế hoạch. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 871 tỷ đồng, tăng 7,39%.

Tại xã Tuy Phước Đông, tổng giá trị sản phẩm quý I đạt trên 583 tỷ đồng, tăng 7,42% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu ngân sách khoảng 84,4 tỷ đồng, đạt 124,3% kế hoạch. Trong 15 chỉ tiêu tỉnh giao, địa phương đã thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu.

Đối với xã Tuy Phước Bắc, trong quý I, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 7,07%, vượt 0,17% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 63,4 tỷ đồng, đạt 23,9% kế hoạch. Trong 15 chỉ tiêu được giao, địa phương đã hoàn thành và vượt 8 chỉ tiêu.

Lãnh đạo xã Tuy Phước Đông kiến nghị một số vấn đề khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương kiến nghị UBND tỉnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực may mặc, xây dựng, dịch vụ nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các xã đề nghị tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư phát triển khu sinh thái rừng ngập mặn Phước Thuận; sớm lập quy hoạch chung đầm Thị Nại để định hướng quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch; quan tâm thu hút nhà đầu tư có tiềm năng nghiên cứu, phát triển làng hoa Bình Lâm (xã Tuy Phước Đông) gắn với phát triển kinh tế, du lịch...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận những kết quả đạt được của 4 xã trong quý I/2026, nhất là sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực tạo bứt phá rõ nét hơn, góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước khẳng định vị thế, nâng cao sức cạnh tranh.

Đối với lĩnh vực thương mại, du lịch, các địa phương cần đổi mới tư duy, triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả các giải pháp để tạo chuyển biến rõ nét; trong đó, khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế đầm Thị Nại gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Trên lĩnh vực công nghiệp, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác đầu tư; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm triển khai các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung cấp xã, bảo đảm tính đồng bộ, làm cơ sở định hướng phát triển không gian, thu hút nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.