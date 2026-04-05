Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn

(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.

Theo thông tin tại buổi làm việc, ngay sau khi UBND tỉnh phân giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026, các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn đã phân rã các chỉ tiêu dựa trên nền tảng hiện có và dư địa tăng trưởng; xây dựng kịch bản, kế hoạch và giao nhiệm vụ cho từng phòng, ban thực hiện. Trong Quý I năm 2026, KT-XH các xã tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính được triển khai đảm bảo theo kế hoạch.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang với các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn. Ảnh: Minh Hoàng

Cụ thể, xã Vĩnh Thạnh, trong 15 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch quý. 3 tháng đầu năm, địa phương đã thu hút được 2 dự án đầu tư, trong đó có dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn với tổng vốn đăng ký 124 tỷ đồng.

Tại xã Vĩnh Thịnh, trong 14 chỉ tiêu phân kỳ của Quý I, có 11 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm Y tế; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại xã Vĩnh Quang, UBND tỉnh giao 17 chỉ tiêu, địa phương thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu. Đáng chú ý, địa phương đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án chăn nuôi tập trung, mở rộng Cụm công nghiệp Tà Súc giai đoạn 3 và Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận (dự án trọng điểm của tỉnh).

Xã Vĩnh Sơn tập trung triển khai phương án phát triển KT-XH, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm cả năm đạt 6,83%. Kịch bản tăng trưởng theo định hướng lấy nông - lâm nghiệp làm trụ cột; khai thác hiệu quả lợi thế rừng, cảnh quan, khí hậu vùng cao để phát triển các điểm du lịch sinh thái.

Lãnh đạo các xã cũng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông nội bộ và giao thông kết nối, nhà công vụ, trường học, trạm y tế; hỗ trợ xúc tiến, mời gọi đầu tư các dự án du lịch, thủy điện; kiến nghị Trung ương sớm phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 2026 để các địa phương tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kết luận tại buổi làm việc với các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn. Ảnh: Minh Hoàng

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề được các địa phương quan tâm như: nguồn vốn đầu tư công; kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; việc tổ chức quy hoạch chi tiết tại các xã để thu hút đầu tư; định hướng tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ và phát triển du lịch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá tình hình KT-XH quý I tại các xã vẫn duy trì ổn định và phát triển, tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra. Do đó, thời gian tới, chính quyền 4 xã cần rà soát, tính toán, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng chi tiết, sát thực tế trên từng ngành, lĩnh vực và phải bám sát các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển của tỉnh đã ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các xã. Ảnh: Minh Hoàng

Với điều kiện tự nhiên đặc thù, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp tập trung, hướng tới xây dựng, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ, đảm bảo đầu ra và gia tăng giá trị cho nông, lâm sản.

Các xã phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã đăng ký để triển khai nhanh trong thực tế, chủ động phối hợp với nhà đầu tư giải quyết khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền. Bên cạnh nguồn lực phân bổ của tỉnh, 4 xã tập trung khai thác các nguồn thu để có nguồn lực đầu tư hạ tầng KT-XH, với tinh thần chủ động, không trông chờ.

Về giải ngân vốn đầu tư công, các xã phải thay đổi cách làm, chủ động xây dựng, hoàn thành các thủ tục liên quan từng dự án, tổ chức thi công ngay khi nguồn vốn được phân giao. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Trước yêu cầu tăng trưởng cao, phát triển cùng cả nước, đồng chí Lâm Hải Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã trao tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.