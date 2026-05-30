Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư dự án điện gió hơn 1.616 tỷ đồng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Chư Pơng tại xã Bờ Ngoong, với tổng mức đầu tư hơn 1.616 tỷ đồng.

Theo quyết định, liên danh gồm Công ty Cổ phần ANI Power, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 và Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trang Đức là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Chư Pơng.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.616 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của các nhà đầu tư là 330 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, Công ty cổ phần ANI Power góp hơn 214,5 tỷ đồng, chiếm 65% vốn góp; Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp 66 tỷ đồng, chiếm 20%; Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức góp 49,5 tỷ đồng, chiếm 15%.

Tổng vốn đầu tư dự án Nhà máy điện gió Chư Pơng hơn 1.616 tỷ đồng (minh họa). Ảnh: Quang Tấn

Theo tiến độ, từ tháng 6 đến tháng 11-2026, dự án sẽ thực hiện các thủ tục chuyên ngành, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12-2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào tháng 2-2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cho thuê đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND xã Bờ Ngoong phối hợp hướng dẫn, giám sát nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Nhà đầu tư phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai; bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án, sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn vận hành; phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn để bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Đồng thời, không được chuyển nhượng dự án, không được chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào kể cả cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty/doanh nghiệp dự án, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp nhà đầu tư vi phạm, dự án có thể bị chấm dứt và cơ quan có thẩm quyền không có bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào.