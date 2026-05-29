Toàn tỉnh Gia Lai sẽ giảm khoảng 40-45% số thôn, tổ dân phố

(GLO)- Ngày 28-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026, với định hướng chung toàn tỉnh sẽ giảm khoảng 40-45% số thôn, tổ dân phố.

Theo Kế hoạch, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định sẽ được sắp xếp, tổ chức lại. Định hướng chung là toàn tỉnh giảm khoảng 40-45% số thôn, tổ dân phố so với số lượng hiện nay. Trong đó, đối với phường giảm khoảng 50-55%; đối với xã đồng bằng, nơi có mật độ dân cư cao, điều kiện kinh tế - xã hội và hạ tầng phát triển giảm khoảng 40-45%; đối với xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giảm khoảng 30-35%.

Trong ảnh: Một khu dân cư ở xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai. Ảnh minh họa: Mai Lâm

UBND tỉnh khuyến khích các địa phương đẩy mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố cao hơn tỷ lệ giảm theo định hướng, nhằm tinh gọn đầu mối, tăng quy mô hợp lý, giảm mạnh số lượng thôn, tổ dân phố và số người hoạt động không chuyên trách, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Riêng đối với địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các khu vực có địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân tán hoặc có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng, an ninh mà chưa thể sắp xếp, tổ chức lại hoặc tỷ lệ giảm thấp hơn định hướng thì giải trình rõ lý do, sự cần thiết và căn cứ đề xuất.

Kế hoạch nhấn mạnh không thực hiện việc chia tách 1 thôn, tổ dân phố thành nhiều cụm dân cư để sắp xếp, tổ chức lại thành thôn, tổ dân phố mới, trừ trường hợp cần thiết nhằm giải quyết bất hợp lý về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý thực tế và nguyện vọng chính đáng của nhân dân tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải gắn với kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết chế văn hóa ở cơ sở, bảo đảm điều kiện hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư sau sắp xếp, tránh lãng phí, hình thức.

Về tiến độ thực hiện, trên cơ sở hồ sơ Đề án do UBND cấp xã trình, HĐND cấp xã xem xét, ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, hoàn thành trước ngày 30-6-2026.