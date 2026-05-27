Cập nhật kiến thức, quy định mới trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

VŨ HOÀNG
(GLO)- Sáng 27-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ, công chức toàn ngành Kiểm tra Đảng trong tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã kết nối đến 137 điểm cầu từ cấp tỉnh đến các xã, phường với 3.055 đại biểu tham gia hội nghị; trong đó bao gồm 46 cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và hơn 3.000 đại biểu cấp cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong ngày 27 và 28-5, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai 6 chuyên đề: Những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác cán bộ; Những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chuyển đổi số và một số phần mềm công tác kiểm tra, giám sát đang triển khai trong Ngành Kiểm tra Đảng; Những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; Giám sát các nghị quyết trụ cột của Trung ương và xây dựng hồ sơ địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát kịp thời cập nhật các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

