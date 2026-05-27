Cập nhật kiến thức, quy định mới trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

(GLO)- Sáng 27-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ, công chức toàn ngành Kiểm tra Đảng trong tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã kết nối đến 137 điểm cầu từ cấp tỉnh đến các xã, phường với 3.055 đại biểu tham gia hội nghị; trong đó bao gồm 46 cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và hơn 3.000 đại biểu cấp cơ sở.

Trong ngày 27 và 28-5, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai 6 chuyên đề: Những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác cán bộ; Những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chuyển đổi số và một số phần mềm công tác kiểm tra, giám sát đang triển khai trong Ngành Kiểm tra Đảng; Những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; Giám sát các nghị quyết trụ cột của Trung ương và xây dựng hồ sơ địa bàn.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát kịp thời cập nhật các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.