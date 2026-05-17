Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm

(GLO)- Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, chiều 11-5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra các dự án: Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ; đường phía Tây huyện Phù Cát (tuyến từ KCN Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát); dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Thi công “3 ca, 4 kíp”, tăng tốc về đích

Tại công trường dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc liên tục theo phương án “3 ca, 4 kíp”, từ 5 giờ sáng đến 22 giờ đêm để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Võ Văn Chín - Trưởng Phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (Ban QLDA) cho biết: Hiện công trường bố trí 31 mũi thi công đồng loạt với hàng trăm thiết bị cơ giới. Đến nay, khối lượng đắp nền đã đạt khoảng 3,65 triệu m³, còn lại 1,55 triệu m³.

Tập trung thi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát. Ảnh: N.Hân

Là 1 trong 3 nhà thầu chính của dự án, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco đang huy động 190 phương tiện vận chuyển đất cùng 20 phương tiện nội bộ phục vụ thi công. Ông Trần Văn Đạo - Giám đốc điều hành các dự án của Dacinco tại Gia Lai - cho hay: Với tiến độ hiện tại, nhà thầu dự kiến hoàn thành khối lượng công trình trong vài ngày tới và hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch vào cuối tháng 6-2026.

Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban QLDA - chủ đầu tư công trình - cho hay: Dự án được triển khai trong thời gian 12 tháng kể từ ngày khởi công 2-9-2025. Nhưng trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào khai thác, nhiều hạng mục đang được yêu cầu hoàn thành sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Dự kiến sẽ hoàn thành đắp đất nền đường trong phạm vi đường cất hạ cánh vào ngày 15-5-2026; ngoài phạm vi đường cất hạ cánh vào ngày 30-5-2026. Phần móng cấp phối đá dăm dài 1.600 m còn lại sẽ hoàn thành ngày 5-6-2026; đúc bê tông xi măng đường cất hạ cánh và đường lăn hoàn thành ngày 30-6-2026.

Các hạng mục lắp đặt thiết bị đảm bảo hoạt động bay được triển khai đồng thời với việc đúc bê tông đường băng, sẽ hoàn thành cuối tháng 6-2026. Công tác bay hiệu chuẩn thực hiện trong tháng 7-2026.

Đối với dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về KCN Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được tập trung thực hiện nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Phạm vi ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án liên quan đến 490 hộ dân và 2 tổ chức tại các xã Phù Mỹ Tây, Bình Dương và Phù Mỹ Đông, tổng diện tích thu hồi khoảng 77,99 ha. Hiện Phù Mỹ Tây đã xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đạt khoảng 90%; Bình Dương đạt 100%; Phù Mỹ Đông đạt 99%. Về phê duyệt và chi trả phương án bồi thường, Bình Dương đạt khoảng 90%, Phù Mỹ Đông đạt khoảng 40%.

Cùng với giải phóng mặt bằng, các gói thầu thi công cũng được triển khai đồng loạt. Tại gói thầu số 1 (km 0 - km 9+00), các nhà thầu đã bóc phong hóa được 2,1 km, thi công 3 cống và đắp nền đường K95 đoạn km 6+00 - km 7+900. Ở gói thầu số 2 (km 9+00 - km 16+390), các đơn vị đang hoàn thiện cống hộp, thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm cầu hồ Hóc Nhạn…

Đối với dự án đường phía Tây huyện Phù Cát (tuyến từ KCN Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát), địa phương đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà thầu 9,52 km/9,72 km. Các đơn vị thi công đã đào bóc hữu cơ 5,5 km, đắp nền đường thông tuyến 3,5 km; đồng thời triển khai thi công cọc khoan nhồi, mố và trụ cầu suối Đục, cầu Hội Vân 2…

Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ đồng bộ

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trực tiếp kiểm tra những vị trí còn vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng; lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo tháo gỡ.

Thi công cọc khoan nhồi cầu hồ Hóc Nhạn thuộc dự án tuyến đường kết nối từ Cao tốc Bắc - Nam về KCN Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ. Ảnh: N.Hân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực lớn của chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và nhà thầu trong việc phối hợp xử lý khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục công trình.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các dự án giao thông trọng điểm đối với việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương và phát triển KT-XH của tỉnh, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh để sớm hoàn thành các công trình theo kế hoạch.

Đặc biệt, đối với dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đến ngày 30-6-2026 phải cơ bản hoàn thành thi công công trình đường băng cất hạ cánh, để triển khai bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, các nhà thầu huy động nguồn lực vượt mức cam kết cả về thiết bị và nhân lực, bảo đảm thi công đồng bộ, liên tục. Đồng thời, công tác quản lý chất lượng phải được kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết kế, vật liệu đầu vào đến an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.