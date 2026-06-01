Hợp tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa tỉnh Gia Lai và đối tác Pháp

(GLO)- Chiều 1-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo chương trình hợp tác về Quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa UBND tỉnh Gia Lai với Ủy ban Lưu vực sông Rhin - Meuse và Cơ quan Quản lý nước Lưu vực sông Rhin - Meuse (Cộng hòa Pháp).

Tham dự buổi làm việc có bà Chantal Jeanpert - lãnh đạo dân cử của Ủy ban lưu vực sông Rhin - Meuse; ông Xavier Morvan - Tổng Giám đốc Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin - Meuse.

Về phía tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và 18 xã, phường thuộc lưu vực sông Kôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Tại cuộc họp, các bên đã đánh giá kết quả đạt được trong triển khai các nội dung giữa kỳ của giai đoạn 1 thuộc Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước được ký kết giữa UBND tỉnh Gia Lai (trước đây là UBND tỉnh Bình Định), Ủy ban Lưu vực sông Rhin - Meuse và Cơ quan Quản lý nước Lưu vực sông Rhin - Meuse vào ngày 30-6-2022.

Đồng thời, xem xét tình hình giải ngân ngân sách và thông qua 2 văn bản sửa đổi của Thỏa thuận khung, Thỏa thuận thực hiện giai đoạn 1.

Theo đó, các nội dung triển khai giữa kỳ giai đoạn 1 của Dự án đảm bảo đúng tiến độ. Tỉnh Gia Lai đã lựa chọn được đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn nghiên cứu hiện trạng. Các đối tác cùng với sự hỗ trợ của Văn phòng Quốc tế về nước, các đơn vị tư vấn Coop’Eau Conseil, Wits Asia đã triển khai các công việc cơ bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Chantal Jeanpert - lãnh đạo dân cử của Ủy ban lưu vực sông Rhin - Meuse bày tỏ vui mừng về kết quả bước đầu của Dự án.

Đồng thời khẳng định, dự án triển khai sẽ giúp tỉnh Gia Lai có những dữ liệu quan trọng về địa lý hành chính cũng như có những đánh giá sát thực tiễn về hiện trạng tài nguyên nước để đề ra những giải pháp mang tính tổng hợp cũng như giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu đối với công tác quản lý tài nguyên nước.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao những chia sẻ quý báu về kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước từ phía đối tác Pháp.

Đồng thời, xem đây là nguồn dữ liệu, cơ sở quan trọng để tỉnh áp dụng hiệu quả hơn vào công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, đặc biệt là cách thức quản lý tổng hợp tài nguyên nước tiên tiến, linh hoạt theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, không lệ thuộc phạm vi, địa giới hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với tỉnh Gia Lai, việc quản lý, khai thác và bảo vệ bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Kôn - Hà Thanh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động hợp tác được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần quản lý bền vững tài nguyên nước và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung đã được thống nhất; chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm chương trình hợp tác được triển khai đúng tiến độ, đúng mục tiêu và đạt hiệu quả thiết thực.