Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Đoàn công tác của Văn phòng quốc tế về nước

ĐỨC HẢI
(GLO)-Chiều 10-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi tiếp, làm việc với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Đoàn công tác của Văn phòng quốc tế về nước (Cộng hòa Pháp) do bà Bénédicte ROY-Chủ nhiệm dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước làm trưởng đoàn.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với đại diện Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse, Ủy ban thượng nguồn sông Rhine và sông III.

dai-bieu-du-buoi-lam-viec.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Thỏa thuận khung hợp tác về phát triển các hành động chung trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa UBND tỉnh Bình Định (trước đây) với Ủy ban Lưu vực và Cơ quan Quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse được ký kết vào ngày 30-6-2022 có 8 nội dung chính.

Mục đích là thúc đẩy trao đổi và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước, dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và cùng nỗ lực để thiết lập, thực hiện các chương trình, dự án và hành động chung tại tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai.

Hiện nay, các bên đang phối hợp triển khai thực hiện Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam giai đoạn 1, trên lưu vực sông Kôn với tổng ngân sách dự kiến khoảng 14,6 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 483.060 Euro; trong đó, phía Pháp đóng góp 80% và phía tỉnh Gia Lai đóng góp khoảng 20%.

Dự án được chia thành 5 hợp phần với mục tiêu thực hiện chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn lưu vực sông Kôn. Đến nay, các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành sản phẩm bàn giao số 1 và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 9-2025; đồng thời, báo cáo xác định những khoảng trống dữ liệu cần được bổ sung trong giai đoạn 2, đặc biệt là dữ liệu nước ngầm, chất lượng nước, sử dụng đất và các nguồn gây ô nhiễm phân tán.

Tại cuộc họp, đại diện các bên đã thảo luận để làm rõ thêm kết quả của giai đoạn 1 và bàn thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án.

a4.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp, làm việc với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Đoàn công tác của Văn phòng quốc tế về nước (Cộng hòa Pháp).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Từ cuộc họp giữa các bên từ tháng 3-2025 đến nay, địa phương đã có nhiều thay đổi do việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy. Tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (cũ) được sáp nhập để thành lập tỉnh Gia Lai (mới).

Sau sáp nhập, tỉnh đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh nhằm đảm bảo sự hợp tác giữa địa phương với đơn vị quản lý dự án.

a3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng quà lưu niệm cho bà Bénédicte ROY-Chủ nhiệm dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng thống nhất các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung trong Thỏa thuận khung và Thỏa thuận thực hiện Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 1 trên lưu vực sông Kôn; đồng thời, thống nhất chủ trương triển khai song hành giai đoạn 2 và 3 của chương trình hợp tác nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh và các địa phương nằm trong lưu vực sông Kôn phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Văn phòng quốc tế về nước để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

