Lễ tưởng niệm 139 năm Ngày mất nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng

(GLO)- Sáng 30-5 (nhằm ngày 14-4 âm lịch), tại Di tích Lăng Mai Xuân Thưởng, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai đã long trọng diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 139 năm Ngày mất của nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng (1887 – 2026).

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng Nhân dân địa phương đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn của nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng đối với phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX.

Mai Xuân Thưởng là lãnh tụ tiêu biểu của phong trào Cần Vương tại Bình Định (cũ). Dưới sự lãnh đạo của ông, phong trào kháng Pháp phát triển mạnh mẽ không chỉ ở Bình Định (cũ) mà còn lan rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Sau khi bị thực dân Pháp bắt, ông đã anh dũng hy sinh tại Gò Chàm (nay thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vào ngày 15 tháng 4 năm Đinh Hợi (1887), để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Năm 1995, Di tích Lăng Mai Xuân Thưởng được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đây không chỉ là nơi ghi dấu công lao của người anh hùng dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ngay sau lễ tưởng niệm, các đoàn đại biểu, đông đảo học sinh và Nhân dân địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại lăng mộ nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Trước đó, xã Bình Phú cũng đã tổ chức lễ giỗ nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng theo nghi thức truyền thống, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của quê hương và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.