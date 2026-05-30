Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Lễ tưởng niệm 139 năm Ngày mất nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 30-5 (nhằm ngày 14-4 âm lịch), tại Di tích Lăng Mai Xuân Thưởng, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai đã long trọng diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 139 năm Ngày mất của nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng (1887 – 2026).

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng Nhân dân địa phương đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn của nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng đối với phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX.

glo-mai-xuan-thuong-2.jpg

Mai Xuân Thưởng là lãnh tụ tiêu biểu của phong trào Cần Vương tại Bình Định (cũ). Dưới sự lãnh đạo của ông, phong trào kháng Pháp phát triển mạnh mẽ không chỉ ở Bình Định (cũ) mà còn lan rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Sau khi bị thực dân Pháp bắt, ông đã anh dũng hy sinh tại Gò Chàm (nay thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vào ngày 15 tháng 4 năm Đinh Hợi (1887), để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

glo-mai-xuan-thuong-1.jpg

Năm 1995, Di tích Lăng Mai Xuân Thưởng được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đây không chỉ là nơi ghi dấu công lao của người anh hùng dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ngay sau lễ tưởng niệm, các đoàn đại biểu, đông đảo học sinh và Nhân dân địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại lăng mộ nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Trước đó, xã Bình Phú cũng đã tổ chức lễ giỗ nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng theo nghi thức truyền thống, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của quê hương và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Gia Lai tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Thời sự

(GLO)- Trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, Gia Lai nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”. Điều đó thể hiện sự thay đổi theo hướng chính quyền kiến tạo, vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Thời sự

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

null