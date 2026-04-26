Gia Lai: Trang nghiêm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Núp

(GLO)- Chiều 25-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức tham quan di tích “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946” và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Núp.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), 112 năm Ngày sinh Anh hùng Núp (2/5/1914 - 2/5/2026).

Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Đại biểu tham quan di tích “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946” tại khuôn viên Tỉnh ủy. Ảnh: Minh Chí

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Y Vinh Tơr - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam; đại diện lực lượng vũ trang; đông đảo cán bộ, nhân dân và 110 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai và các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Tại di tích “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946” trong khuôn viên Tỉnh ủy, các đại biểu đã nghe giới thiệu về sự kiện lịch sử năm 1946, khi đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam vinh dự đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bức thư thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với đồng bào các dân tộc, khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Minh Chí

Tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Người, đặc biệt là sự quan tâm đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chí

Sau nghi thức dâng hoa, đoàn đại biểu dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, bày tỏ lòng tri ân và nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tiếp đó, đoàn đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng Núp trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku, dành phút tưởng niệm tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Anh hùng Đinh Núp - biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh kiên cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm trước di tích “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946”. Ảnh: Minh Chí

Hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.