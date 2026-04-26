Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai: Trang nghiêm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Núp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 25-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức tham quan di tích “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946” và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Núp.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), 112 năm Ngày sinh Anh hùng Núp (2/5/1914 - 2/5/2026).

Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

dai-bieu-tham-quan-di-tich-dia-diem-don-thu-bac-ho-gui-dai-hoi-cac-dan-toc-thieu-so-mien-nam-tai-pleiku-nam-1946.jpg
Đại biểu tham quan di tích “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946” tại khuôn viên Tỉnh ủy. Ảnh: Minh Chí

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Y Vinh Tơr - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam; đại diện lực lượng vũ trang; đông đảo cán bộ, nhân dân và 110 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai và các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Tại di tích “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946” trong khuôn viên Tỉnh ủy, các đại biểu đã nghe giới thiệu về sự kiện lịch sử năm 1946, khi đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam vinh dự đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bức thư thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với đồng bào các dân tộc, khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh.jpg
Đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Minh Chí

Tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Người, đặc biệt là sự quan tâm đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

dai-bieu-dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh.jpg
Đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chí

Sau nghi thức dâng hoa, đoàn đại biểu dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, bày tỏ lòng tri ân và nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tiếp đó, đoàn đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng Núp trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku, dành phút tưởng niệm tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Anh hùng Đinh Núp - biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh kiên cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

lanh-dao-trung-uong-lanh-dao-tinh-va-nguyen-lanh-dao-tinh-chup-hinh-luu-niem-truoc-di-tich-dia-diem-don-thu-bac-ho-gui-dai-hoi-cac-dan-toc-thieu-so-mien-nam-tai-pleiku-nam-1946.jpg
Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm trước di tích “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946”. Ảnh: Minh Chí

Hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Đánh giá bài viết

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

Chính trị

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết dân tộc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

