Top 20 thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Chiều 9-3, trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, Top 20 thí sinh đã tham gia lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và trình diễn áo dài tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng).

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Ban Tổ chức cuộc thi cùng các thí sinh đã thành kính dâng hoa và dành 1 phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Các thí sinh thực hiện nghi lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: ĐVCC

Tiếp đó, các thí sinh đã đến dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, Top 20 thí sinh tiếp tục tham gia trình diễn thời trang áo dài tại Công viên Diên Hồng.

Các thí sinh trình diễn áo dài tại Công viên Diên Hồng. Ảnh: Bá Bính

Trong bộ sưu tập áo dài “Sắc hương đại ngàn” của nhà thiết kế Tommy Nguyễn, các thí sinh tự tin sải bước, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài truyền thống gắn với không gian văn hóa Tây Nguyên.

Hoạt động này nhằm góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Gia Lai; đồng thời, lan tỏa giá trị của áo dài - biểu tượng cho văn hóa dân tộc Việt Nam.

Bộ sưu tập áo dài “Sắc hương đại ngàn” do nhà thiết kế Tommy Nguyễn thực hiện. Ảnh: Bá Bính

Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 14-3 tại Gia Lai còn có chương trình thiện nguyện “Tạo yêu thương - Lan tỏa nhân ái”.

Cuộc thi do Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam tổ chức, theo Giấy chấp thuận số 2429/UBND-KGVX, do UBND tỉnh Gia Lai ban hành ngày 5-3-2026. Đây là lần thứ 8 cuộc thi được tổ chức, hứa hẹn mang đến hình ảnh đẹp về những nữ doanh nhân bản lĩnh và giàu trách nhiệm cộng đồng.