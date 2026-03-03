Dàn sao trẻ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc cùng Đình Bắc lọt top đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu"

(GLO)- Trong danh sách 19 người trẻ được đề cử giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025, xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc với cộng đồng như ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Đức Phúc, cầu thủ Đình Bắc…

Hòa Minzy và Đình Bắc là hai trong 19 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025. Ảnh: Internet

Theo đó, giải thưởng nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật và quản lý hành chính Nhà nước.

Từ 145 hồ sơ đề cử, hội đồng xét tặng giải thưởng chọn ra 19 gương mặt vào vòng bình chọn trực tuyến.

Danh sách 19 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025 như sau:

STT Lĩnh vực Năm sinh Họ và tên Đơn vị 1 Học tập 2007 Lê Kiến Thành Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai 2 Học tập 2007 Trần Minh Hoàng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 3 Học tập 2008 Nguyễn Lương Thái Duy Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội 4 Nghiên cứu khoa học 1993 Tiến sỹ Đặng Thị Lệ Hằng Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 5 Nghiên cứu khoa học 1991 Tiến sỹ Phạm Anh Tuấn Đại học Công nghệ Hoàng Gia KTH, Thụy Điển 6 Nghiên cứu khoa học 1991 Tiến sỹ Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore 7 Lao động sản xuất 1996 Nguyễn Chí Đông Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 8 Kinh doanh Khởi Nghiệp 1991 Phạm Chí Nhu Giám đốc điều hành Coolmate 9 Kinh doanh Khởi nghiệp 1991 Lê Thị Hồng Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam 10 Quốc phòng 1997 Đại uý Đoàn Văn Chí Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị 11 Quốc phòng 1993 Thiếu tá Nguyễn Văn Thành Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. 12 An ninh trật tự 1991 Đại uý Nguyễn Hữu Dũng Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội. 13 An ninh trật tự 1994 Đại uý Trần Quốc Khánh Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ 14 Thể dục thể thao 2004 Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc Tiền đạo Câu lạc bộ Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam 15 Thể dục thể thao 2001 Nguyễn Thị Hương Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam 16 Văn hóa nghệ thuật 1995 Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) Nghệ sĩ tự do 17 Văn hóa nghệ thuật 2003 Ca sĩ Phương Mỹ Chi Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment 18 Văn hóa nghệ thuật 1996 Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc Nghệ sĩ tự do 19 Hoạt động xã hội 1999 Mùa A Thi Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025, diễn ra từ ngày 2-3 đến 16-3-2026.

Sau vòng bình chọn trực tuyến, hội đồng sẽ họp lần 2 để xét chọn ra 10 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và các "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng" năm 2025.

Lễ tuyên dương "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 3 tại Thủ đô Hà Nội.