Quảng trường Đại Đoàn Kết - nơi hình ảnh Bác Hồ sống mãi trong lòng người dân Tây Nguyên

(GLO)- Giữa cao nguyên Gia Lai lộng gió, Quảng trường Đại Đoàn Kết - “trái tim” của Phố núi Pleiku - là không gian văn hóa thiêng liêng, nơi hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Quang cảnh Quảng trường Đại Đoàn Kết trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nổi bật với Tượng đài Bác Hồ và cụm trang trí mừng xuân. Ảnh: Minh Chí

Không chỉ là công trình văn hóa - lịch sử tiêu biểu và niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Gia Lai, Quảng trường Đại Đoàn Kết còn trở nên đặc biệt ý nghĩa khi Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên được đặt ở vị trí trung tâm. Hình ảnh Bác đứng uy nghiêm, vẫy chào đồng bào giữa không gian rộng mở như nhắc nhớ về tình cảm son sắt mà Người dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên - dù sinh thời Bác chưa một lần đặt chân đến mảnh đất này.

Không gian văn hóa đặc sắc của Phố núi

Tọa lạc giữa trung tâm phường Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết được ví như “lá phổi xanh” của đô thị cao nguyên, hài hòa kiến trúc hiện đại với bản sắc văn hóa bản địa trên diện tích 12 ha. Đây là điểm nhấn quan trọng trong quần thể các công trình văn hóa - bảo tàng của tỉnh, đồng thời là nơi thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn.

Cụm tháp đá bazan tượng trưng cho tinh thần đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam, nằm trong quần thể không gian xanh của Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Chí

Quảng trường Đại Đoàn Kết cũng là một trong những công trình xác lập nhiều kỷ lục. Theo Tổ chức Guinness Việt Nam, nơi đây sở hữu tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất (cao 11 m); bộ cồng chiêng lớn nhất - biểu trưng văn hóa cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên; và bức phù điêu bằng đá lớn nhất với diện tích 600 m² mô phỏng hình hoa sen với những đường nét chạm khắc tinh xảo về đời sống lao động, sinh hoạt của người dân. Vòng ra sau bức phù điêu, du khách còn có thể chiêm ngưỡng ngọn núi nhân tạo mô phỏng Núi Hàm Rồng.

Nổi bật giữa khuôn viên xanh ngát là 54 khối đá bazan xếp thành tháp ba tầng, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em. Ấn tượng nhất vẫn là Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên - công trình được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những tượng đài Bác đẹp và ấn tượng. Hình ảnh Bác hiền từ, trang nghiêm giữa khoảng trời bao la đã trở thành biểu tượng của khối đại đoàn kết và niềm tin của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Đảng, với Bác.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa của Phố núi Pleiku. Ảnh: Minh Chí

Bia đá khắc Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946, đặt trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Chí

Bộ cồng chiêng trưng bày tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, biểu tượng đặc trưng của văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Minh Chí

Ông Vương Huy Toàn (du khách từ Thanh Hóa, nguyên là bộ đội xuất ngũ) chia sẻ: “Đứng trước tượng đài Bác, tôi thật sự xúc động. Bác giữa trời Tây Nguyên đẹp và tráng lệ hơn bất kỳ tượng đài nào tôi từng thấy. Trở về quê, tôi sẽ giới thiệu bạn bè, đồng đội đến Gia Lai chiêm ngưỡng công trình ý nghĩa này”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa một lần đến Tây Nguyên, nhưng tấm lòng và suy nghĩ của Người luôn hướng về đồng bào nơi đây. Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku ngày 19-4-1946, Bác căn dặn các dân tộc phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Lời dặn ấy trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt đời sống tinh thần của nhân dân Tây Nguyên suốt nhiều thập niên.

Chị Nay H’Huế (làng Ngó, phường Hội Phú) bày tỏ: “Từ nhỏ tôi đã quen thuộc với Quảng trường và tượng đài Bác. Mỗi dịp lễ, Tết, gia đình tôi đều đến đây dâng hương như một cách tri ân và tự nhắc nhau sống tốt hơn theo lời Bác dạy”.

Điểm hẹn mùa xuân, “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống

Mỗi dịp Tết đến xuân về, Quảng trường Đại Đoàn Kết trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Giữa sắc xuân rực rỡ, không gian nơi đây hòa quyện vẻ tươi mới của đất trời với sự trang nghiêm của tượng đài. Người lớn thong thả tản bộ, thanh thiếu niên rộn ràng du xuân, trẻ nhỏ vui đùa dưới những tán cây xanh mát - tất cả gặp nhau trong một không gian chung, nơi hình ảnh Bác lặng lẽ nhưng bền bỉ lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Không khí đón Xuân Bính Ngọ 2026 rộn ràng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng không gian trang trí Tết. Ảnh: Minh Chí

Anh Nguyễn Hoàng Trung (tổ dân phố 5 Thống Nhất, phường Thống Nhất) chia sẻ: “Mỗi lần đưa con ra Quảng trường, tôi đều dừng lại trước tượng đài Bác. Hình ảnh Bác giữa không gian rộng mở khiến tôi luôn xúc động và tự hào. Với nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đây không chỉ là điểm đến văn hóa mà còn là nơi nhắc nhở chúng tôi sống tốt hơn, học tập và làm việc nghiêm túc để góp phần xây dựng quê hương”.

Không chỉ là điểm sinh hoạt cộng đồng, Quảng trường Đại Đoàn Kết còn được xem là “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống. Hằng năm, nhiều trường học và tổ chức đoàn thể chọn nơi đây để tổ chức hoạt động “về nguồn”, dâng hoa, dâng hương và tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần đây, Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku) đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn cho 197 thanh niên ưu tú tại Quảng trường. Trong không khí trang nghiêm dưới Tượng đài Bác, các đoàn viên mới tuyên thệ, thể hiện quyết tâm rèn luyện và cống hiến, chính thức đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Không gian giàu ý nghĩa lịch sử càng làm tăng thêm niềm tự hào trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của Gia Lai, Quảng trường Đại Đoàn Kết không chỉ là điểm đến văn hóa mà còn là nơi du khách tìm về để cảm nhận “khí thiêng” của Tây Nguyên - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa thế giới, được tôn vinh bằng tình cảm chân thành nhất. Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và quần thể Quảng trường Đại Đoàn Kết vì thế trở thành biểu tượng đẹp của “lòng dân - ý Đảng”, kết tinh lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Gia Lai đối với Bác.

Người dân và du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Chí

Mỗi độ xuân về, trong không khí Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới, hình ảnh Bác nơi “trái tim Phố núi” lại tiếp thêm niềm tin và động lực để người dân Gia Lai và đồng bào Tây Nguyên ra sức thi đua lao động, học tập, tiếp nối con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và bền vững.