Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Hưởng ứng Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Đoàn xã Chư Prông đã tổ chức nhiều lớp tập huấn và mô hình thực hành chuyển đổi số cho hơn 40 cán bộ, đoàn viên cơ sở. Các lớp tập trung vào kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ, thanh toán phí điện tử, bảo mật thông tin và khai thác mạng xã hội an toàn.

Đoàn viên hướng dẫn tiểu thương cài ứng dụng ngân hàng và tạo mã QR tại Trung tâm thương mại xã Chư Prông. Ảnh: Đồng Lai

Anh Dương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Prông, kiêm Bí thư Đoàn xã, cho biết: “Chúng tôi xác định mỗi đoàn viên là một “tuyên truyền viên số”. Khi nắm vững kỹ năng, các bạn sẽ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công, cài đặt ứng dụng thanh toán, hay tiếp cận thông tin chính thống trên mạng xã hội an toàn hơn”.

Từ định hướng ấy, nhiều hoạt động chuyển đổi số đã lan tỏa đến cộng đồng. Tại chợ, những bóng áo xanh tình nguyện len lỏi qua từng sạp hàng, hướng dẫn tiểu thương cài ứng dụng ngân hàng, tạo mã QR thanh toán trực tuyến. Mô hình “Khu chợ không sử dụng tiền mặt”, triển khai từ tháng 6-2023 tại Trung tâm thương mại xã Chư Prông và chợ tạm xã Chư Prông (thôn 3) đã trở thành điểm nhấn của phong trào.

Bà Trần Thị Viễn Châu (SN 1977), tiểu thương bán quần áo gần 20 năm tại Trung tâm thương mại xã Chư Prông kể: “Lúc đầu nghe bảo khi giao dịch mua bán phải thanh toán qua điện thoại tôi lo lắm. Nhưng khi được các bạn đoàn viên đến tận nơi hướng dẫn, cài app, chỉ cách nhận tiền qua mã QR nên tôi thấy yên tâm hơn. Thanh toán qua mã QR tiện lắm, khách chuyển tiền là nhận được ngay, khỏi lo thối nhầm hay mất tiền”.

Anh Nguyễn Ngọc Cao, Cán bộ tuyên giáo, tuyên truyền dân vận xã Chư Prông (nguyên Phó Bí thư Đoàn xã) cho hay: “Khi mới triển khai, chúng tôi gặp nhiều khó khăn như người lớn tuổi e ngại, sợ lừa đảo, thậm chí từ chối hướng dẫn. Để tạo niềm tin, nhóm đã thực hiện giao dịch mẫu trước cho những người quen từ đó dần tạo niềm tin và thu hút mọi người hưởng ứng tham gia”.

Đến nay, hơn 70% tiểu thương tại chợ đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Năm 2023, mô hình này được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai tặng bằng khen là mô hình tiêu biểu trong Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Đoàn viên hỗ trợ người dân dán mã QR tại các sạp hàng, giúp khách hàng thanh toán không tiền mặt được thuận lợi hơn. Ảnh: Đồng Lai

Ngoài ra, các đoàn viên còn trở thành “trợ lý hành chính” cho người dân trong việc hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán lệ phí, tra cứu kết quả qua app VNeID.

Ông Rmah Blao (SN 1982, thôn 5) nói: “Trước giờ tôi toàn nhờ con cháu làm giấy tờ. Nay được các đoàn viên hướng dẫn tận nơi, giờ tôi tự nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu được kết quả ngay trên điện thoại, cảm thấy mình cũng số hóa hơn rồi”.

Anh Lê Công Thành, Bí thư Chi đoàn thôn 6, chia sẻ: “Ban đầu nhiều người ngại vì sợ phức tạp, nhưng khi được hướng dẫn tận tay, họ hào hứng lắm. Nhiều cụ lớn tuổi cũng làm theo”.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, Đoàn xã triển khai chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ số”. Hơn 15 đoàn viên, thanh niên trong Tổ công nghệ số cộng đồng đã đến từng hộ dân, hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng thanh toán không tiền mặt, đăng ký sim chính chủ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chỉ trong ngày đầu tiên của đợt phát động, Đoàn xã đã hỗ trợ hơn 80 người dân và tiểu thương.

Bên cạnh việc hỗ trợ giao dịch, các đoàn viên còn triển khai mô hình “Thư viện pháp luật” từ tháng 7-2024 tại 8 điểm thôn, làng. Người dân có thể quét mã QR để đọc tài liệu về pháp luật hôn nhân, đất đai, an toàn giao thông, phòng chống tảo hôn… Tất cả dữ liệu đều được cập nhật thường xuyên, dễ truy cập trên điện thoại.

“Mô hình không chỉ lưu trữ thông tin mà còn là công cụ để thanh niên thể hiện vai trò xung kích, hướng dẫn bà con tiếp cận tri thức số và truyền cảm hứng ứng dụng công nghệ trong đời sống” - anh Ngô Huy Quân, Bí thư Chi đoàn thôn 3, cho hay.

Phong trào chuyển đổi số còn lan tới trường học, vừa qua Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Chư Prông) tổ chức hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số trong học đường” trên nền tảng K12 Online, thu hút hơn 300 học sinh, đoàn viên tham gia.

Các đoàn viên xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) trở thành “tuyên truyền viên số” hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và tiếp cận thông tin an toàn. Ảnh: ĐVCC

Toàn xã Chư Prông hiện có gần 1.300 thanh niên, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số ở cơ sở. Đoàn xã đã đưa công nghệ vào mọi khâu hoạt động: sử dụng fanpage Facebook, nhóm Zalo, Google Form, Google Drive để truyền tải chủ trương, chính sách, hoạt động đoàn; tổ chức họp và sinh hoạt trực tuyến qua Google Meet, Zoom khi cần thiết.

“Thời gian tới, Đoàn xã sẽ nhân rộng mô hình Thư viện pháp luật ra 24 thôn, làng còn lại; tiếp tục tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công, thanh toán điện tử, đăng ký định danh điện tử. Với phương châm Mỗi đoàn viên, thanh niên là một chiến sĩ xung kích, gương mẫu trong chuyển đổi số”-anh Dương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Prông, kiêm Bí thư Đoàn xã nhấn mạnh.