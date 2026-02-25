Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Video { 60s Gia Lai

Văn hóa và Bản sắc

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 25-2, tại Lăng Ông Nam Hải - Vạn Đầm Xương Lý (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Lễ hội khai sơn cầu ngư đã khai mạc. Lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, tái hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng mưa thuận gió hòa của ngư dân vùng biển Nhơn Lý.

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đông đảo nhân dân và du khách.

doan-ruoc-nghinh-than-di-chuyen-doc-tuyen-duong-ven-bien-thu-hut-dong-dao-nguoi-dan-va-du-khach-tham-gia-2.jpg
Đoàn rước nghinh thần di chuyển dọc tuyến đường ven biển, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: Dũng Nhân

Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý diễn ra trong 13 ngày, từ 18-2 đến 2-3 (tức mùng 2 đến 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại khu vực Vạn Đầm Xương Lý và các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng liên quan.

Phần lễ chính tập trung vào ngày 25 và 26-2 với các nghi thức truyền thống như: Lễ Cung nghinh Thủy Lục tại bãi biển Xương Lý, Lễ hành chính tại Lăng Ông Nam Hải (khu phố Lý Chánh), Lễ tế thần, biểu diễn Hầu thần của Đội Bả trạo và Lễ Khởi ca.

doan-tau-ca-nhon-ly-trong-nghi-thuc-cung-nghinh-thuy-lac-mo-dau-mua-bien-moi-tai-le-hoi.jpg
Đoàn tàu cá Nhơn Lý thực hiện nghi thức Cung nghinh Thủy Lục, mở đầu mùa biển mới tại Lễ hội. Ảnh: Dũng Nhân
toan-canh-nghi-thuc-cung-nghinh-thuy-lac-tren-bai-bien-nhon-ly.jpg
Toàn cảnh nghi thức Cung nghinh Thủy Lục trên bãi biển Nhơn Lý. Ảnh: Dũng Nhân

Theo truyền tụng, năm 1815, cư dân Việt từ phía Bắc vào lập nghiệp đã dựng Trường Lăng - lăng thờ Cá Ông đầu tiên tại vùng đất Quy Nhơn, nay thuộc khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông.

doi-ba-trao-bieu-dien-nghi-thuc-hau-than-tai-hien-sinh-hoat-nghe-bien-truyen-thong-trong-le-hoi-cau-ngu.jpg
Đội Bả trạo biểu diễn nghi thức Hầu thần, tái hiện sinh hoạt nghề biển truyền thống trong Lễ hội khai sơn cầu ngư. Ảnh: Dũng Nhân

Đến năm 1839, khi làng Xương Lý được hình thành, người dân chọn vị trí linh thiêng nơi cửa biển, dưới triền núi, để tái thiết và xây dựng Lăng Ông Nam Hải Xương Lý.

nghe-si-doan-tuong-dao-tan-bieu-dien-trich-doan-tuong-truyen-thong-trong-khuon-kho-le-hoi.jpg
Những trích đoạn tuồng truyền thống là một phần không thể thiếu của lễ hội. Ảnh: Dũng Nhân

Từ đó, nghi lễ nghinh thần từ Trường Lăng về lăng Xương Lý trở thành điểm nhấn quan trọng, mở đầu cho một không gian lễ hội gắn với linh vật chủ đạo là cá voi.

Lễ hội không chỉ thể hiện niềm tin tâm linh mà còn lồng ghép nhiều lớp tín ngưỡng dân gian, tái hiện sinh hoạt nghề biển, gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư Vạn đầm Xương Lý. Clip: Dũng Nhân

Trải qua gần 2 thế kỷ, Lễ hội khai sơn cầu ngư Vạn Đầm Xương Lý đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của cư dân biển Nhơn Lý. Việc được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Xương Lý là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025 càng khẳng định chiều sâu lịch sử và giá trị bền lâu của lễ hội trong đời sống cộng đồng.

Với ngư dân Nhơn Lý, Lễ hội khai sơn cầu ngư không chỉ là dịp thăm hỏi, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm giữa bà con trong vùng với ngư dân các địa phương ven biển khác, mà còn là khoảng thời gian tạm gác lại những tháng ngày lênh đênh vất vả ngoài khơi để sẻ chia, động viên nhau vượt qua khó khăn, chung tay giữ gìn nghề truyền thống và đón du khách thập phương.

Chính những giá trị văn hóa, tinh thần ấy đã tạo nên bản sắc riêng của Lễ hội cầu ngư Nhơn Lý, góp phần nuôi dưỡng sức sống lâu dài cho một sinh hoạt tín ngưỡng gắn chặt với đời sống cư dân miền biển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Gia đình

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

Xã hội

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Du lịch

(GLO)- Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại TP. Hà Nội, các sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Mỗi sản phẩm góp phần quảng bá, mời gọi khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia.

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

Du lịch

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

Du lịch

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.