Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Dù đối diện nhiều tác động từ thời tiết và sức mua chưa thực sự bứt phá, chợ hoa xuân năm nay vẫn mang đến bức tranh đa sắc, phản ánh sinh động nhịp điệu thị trường và tâm thế đón xuân của người dân.

Rộn ràng chợ hoa xuân phố biển

Từ 23 tháng Chạp, các chợ hoa xuân bắt đầu nhộn nhịp người bán, người mua hay thưởng lãm.

Năm nay, thị trường hoa cảnh khá phong phú với nhiều chủng loại đến từ khắp các vùng miền trong cả nước như đào Nhật Tân (Hà Nội), đào Mộc Châu (Sơn La), quất kiểng Hội An (Đà Nẵng), mai bonsai, cúc đại đóa, vạn thọ, phong lan, đồng tiền, mãn đình hồng… cùng các loại hoa chậu treo, cây kiểng trang trí.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, chợ hoa xuân còn là không gian văn hóa, nơi người dân và du khách dạo chơi, chụp hình, cảm nhận rõ hơn không khí Tết đang đến rất gần.

Khách hàng chọn mua hoa cúc kim tại chợ hoa đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: N.H

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) tiếp tục là điểm nhấn của chợ hoa xuân khi khoác lên mình “chiếc áo Tết” với những dãy hoa nối dài, sắc màu rực rỡ.

Đào hồng, mai vàng, cúc tím… được bày biện thành từng khu vực, tạo nên không gian mở, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và chọn mua cây cảnh chưng Tết.

Tại khu vực giao lộ Nguyễn Tất Thành - Mai Xuân Thưởng, gian hàng đào của anh Lê Văn Dũng (đến từ Mộc Châu, Sơn La) thu hút khá đông khách. Đây là năm thứ tư anh đưa đào Mộc Châu vào bày bán tại Quy Nhơn.

Theo anh Dũng, nhờ thời tiết thuận lợi, sản lượng đào năm nay tăng khoảng 20% so với các năm trước, giá bán cũng “mềm” hơn. Đào cao khoảng 2 m có giá từ 1-2 triệu đồng/cây; loại cao từ 0,5-1 m dao động từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cây.

“Lượng khách tham quan nhiều từ 23 tháng Chạp, nhưng chúng tôi cũng hiểu thời điểm này người dân đi thưởng lãm là chính, sức mua vẫn còn chậm, càng cận Tết thì sức mua sẽ tăng cao” - anh Dũng bày tỏ.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) tiếp tục là điểm nhấn của chợ hoa xuân năm nay. Ảnh: N.H

Giữa dòng người dạo chợ hoa, chị Trần Thị Mai Phương (phường Quy Nhơn) cho biết đang tìm một cây đào vừa túi tiền, khoảng 500 nghìn-1 triệu đồng để chưng phòng khách. “Đào năm nay nhiều hơn, dáng đẹp, giá dễ chịu hơn so với năm trước” - chị Phương nói.

Không xa gian hàng đào, sắc vàng của mai bonsai đến từ các nhà vườn ở phường An Nhơn Đông cũng thu hút sự quan tâm của người mua. Ông Lê Văn Phong - chủ gian hàng mai bonsai tại góc đường Phạm Hùng - cho biết, năm nay thời tiết bất lợi, bão lũ kéo dài và đợt rét cuối năm khiến nhiều vườn mai nở không đúng dịp, sản lượng mai giảm hơn một nửa so với mọi năm. Giá bán vì vậy tăng khoảng 20-30%.

Mai bonsai khoe sắc tại chợ hoa đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: N.H

“Vụ Tết này, tôi đưa hơn 50 chậu mai bonsai ra chợ hoa Tết đường Nguyễn Tất Thành, trong đó những chậu trên 10 năm tuổi có giá từ 5-7 triệu đồng.

Dù sức mua ở thời điểm 24 tháng Chạp còn chậm, các nhà vườn vẫn kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc vào những ngày cuối năm” - ông Phong chia sẻ.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các làng nghề trồng hoa cúc. Chị Lê Thị Tường (khu vực Bắc Hà Thanh, phường Quy Nhơn Đông) nói rằng vụ hoa Tết năm nay chị trồng hơn 300 chậu nhưng chỉ chọn được hơn 200 chậu đủ tiêu chuẩn đưa ra chợ hoa Tết. Giá cúc đại đóa loại lớn từ 3-5 triệu đồng/chậu, loại nhỏ từ 500-700 nghìn đồng/chậu, tăng khoảng 10% so với năm trước.

Bên cạnh mai và cúc, các loại cây kiểng như phong lan, quất, hoa chậu treo… cũng được bày bán khá đa dạng. Theo các chủ hàng, mặt bằng giá năm nay có tăng nhưng không chênh lệch nhiều so với Tết trước.

Trong khi đó, tại chợ hoa Tết khu vực Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc), từ 20 tháng Chạp, nhiều thương lái đã đưa hoa đến bày bán. Các loại cúc đại đóa, cúc pha lê, cúc kim, vạn thọ, mào gà được bày biện dày đặc.

Theo chị Lê Thị Thảo - một chủ vựa hoa ở đây, năm nay hoa vạn thọ được khách hàng lựa chọn nhiều nhờ giá cả hợp lý và ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, trường thọ trong năm mới. Giá vạn thọ dao động 10-15 nghìn đồng/chậu. Từ 20 tháng Chạp đến nay, chị Thảo đã bán hơn 500 chậu.

Đa dạng và giàu sắc thái chợ hoa cao nguyên Pleiku

Trên cao nguyên Pleiku, chợ hoa Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại nhiều địa điểm quen thuộc như bờ kè suối Hội Phú, khu vực Hội chợ triển lãm (đường Hoàng Đạo Thúy) và dọc đường Phạm Văn Đồng.

Điểm nổi bật năm nay là sự đa dạng chủng loại hoa, từ mai, đào, cúc, tắc (quất) đến các dòng hoa, cây cảnh mới, góp phần làm không khí xuân thêm rộn ràng.

Bonsai dâu tằm mini góp mặt thị trường hoa Tết 2026 tại chợ hoa xuân bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: Sơn Ca

Tại khu vực Hội chợ triển lãm, sắc mai - đào - tắc - cúc là gam màu chủ đạo. Vừa “chốt” giá thành công một cây đào huyền cho khách, anh Nguyễn Tấn Phát - một người bán hoa đào tại khu vực này, vui vẻ cho biết, khách mua sớm chủ yếu là các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng; khách lẻ thường đến sau 25 tháng Chạp.

Toàn bộ đào Tết được nhập từ phía Bắc, giá bán tùy theo dáng, tuổi cây. Năm nay, chi phí đầu vào tăng trong khi dự báo sức mua hoa Tết giảm buộc người bán phải tính toán kỹ để đưa ra mức giá phù hợp.

Ở điểm bán hoa xuân trên đường Phạm Văn Đồng (phường Thống Nhất), mai Tết từ miền Tây được nhiều người quan tâm, trong đó có giống mai cúc với đặc điểm nhiều cánh, sai nụ, dáng hoa bền đẹp.

Anh Nguyễn Văn Dũng - một người bán mai Tết tại chợ hoa - cho hay: “Mặc dù điểm bán mới, ít người biết nhưng trong mấy ngày gần đây, lượng khách xem cây và mua lai rai. Giá mai chậu mini để bàn từ 200 nghìn đồng trở lên; mai chậu lớn từ 2,2 triệu đồng trở lên”.

Cùng với các loại hoa truyền thống, địa lan sato cũng góp mặt, nổi bật với sắc vàng chanh, dáng hoa cứng cáp, sang trọng. Theo anh Trịnh Đình Khánh, người bán hoa địa lan sato, giống lan sato có độ bền, thời gian chơi lâu nên được khách hàng ưa chuộng lựa chọn trưng Tết hoặc làm quà biếu; giá dao động từ 650-700 nghìn đồng/bình.

Dù sức mua trong những ngày đầu diễn ra chợ hoa chậm hơn nhưng người bán vẫn kỳ vọng sẽ tăng khi Tết cận kề.

Chợ hoa bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku). Ảnh: P.D

Còn tại chợ hoa bờ kè suối Hội Phú, bên cạnh hoa cảnh, người dân còn được thưởng lãm các tác phẩm bonsai lá kim (tùng Nhật, thông Nhật…), bonsai dâu tằm, bonsai bạch mai… với mức giá dễ tiếp cận.

Hoạt động tặng chữ thư pháp, trưng bày thư pháp, hội họa góp phần làm phong phú không gian văn hóa của chợ hoa Tết vốn là điểm thu hút nhiều người dân, du khách của phố núi.

Ông Trần Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chi hội Hội quán bonsai Pleiku - cho biết, việc kết hợp bonsai và thư pháp nhằm đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, tạo không khí vui tươi, đậm sắc xuân trên vùng đất cao nguyên.

Theo ghi nhận chung tại các chợ hoa khu vực phía Tây tỉnh, sức mua năm nay nhìn chung chậm dù giá bán không tăng mạnh. Thời tiết khắc nghiệt là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến sản lượng và tâm lý thị trường. Tuy vậy, hầu hết người bán hoa vẫn đặt kỳ vọng vào những ngày cuối trước Tết, khi nhu cầu mua sắm tăng cao.

Giữa những lo toan của thị trường, chợ hoa xuân vẫn giữ vai trò là điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi độ Tết đến, xuân về - nơi sắc hoa kết nối nhịp sống, mang theo niềm mong đợi về một năm mới an lành, đủ đầy.