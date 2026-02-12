Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông 2026 mở rộng quy mô, kéo dài xuyên Tết

(GLO)- Phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Mai vàng Tết Bính Ngọ 2026. Năm nay, lễ hội được tổ chức tại khu dân cư Cẩm Văn (tổ dân phố Cẩm Văn) với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, diễn ra xuyên suốt dịp Tết.

Thường niên, Lễ hội Mai vàng được tổ chức từ ngày 17 đến 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, năm nay, sự kiện này được mở rộng quy mô, khai mạc vào tối 13-2 (tức 26 tháng Chạp) và kéo dài đến mùng 7 Tết.

Tác phẩm mai dáng long của ông Đỗ Minh Kỳ (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông) đạt giải đặc biệt xuất sắc tại Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I năm 2025 khoe sắc tại Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông. Ảnh: Bảo Long

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức lễ hội xuyên Tết nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa phục vụ nhân dân; đồng thời quảng bá mạnh mẽ thương hiệu mai vàng An Nhơn.

Lễ hội năm nay trưng bày 150 tác phẩm mai của nghệ nhân trong và ngoài địa phương, gồm 20 cây mai đại, 50 cây mai lớn và 80 bonsai. Bên cạnh triển lãm mai, nhiều hoạt động sôi nổi sẽ được tổ chức như: thi gói và nấu bánh tét; Hội đánh bài chòi dân gian; Hội thi tay nghề giỏi; chấm điểm các tác phẩm mai trưng bày; lễ hội đường phố; hội đánh cờ người; biểu diễn hát bội; chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân; lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2026…

Các nghệ nhân đưa mai đến Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông. Ảnh: Bảo Long

Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông 2026 kỳ vọng mang đến không khí vui xuân rộn ràng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.