Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông 2026 mở rộng quy mô, kéo dài xuyên Tết

Thường niên, Lễ hội Mai vàng được tổ chức từ ngày 17 đến 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, năm nay, sự kiện này được mở rộng quy mô, khai mạc vào tối 13-2 (tức 26 tháng Chạp) và kéo dài đến mùng 7 Tết.
Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức lễ hội xuyên Tết nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa phục vụ nhân dân; đồng thời quảng bá mạnh mẽ thương hiệu mai vàng An Nhơn.
Lễ hội năm nay trưng bày 150 tác phẩm mai của nghệ nhân trong và ngoài địa phương, gồm 20 cây mai đại, 50 cây mai lớn và 80 bonsai. Bên cạnh triển lãm mai, nhiều hoạt động sôi nổi sẽ được tổ chức như: thi gói và nấu bánh tét; Hội đánh bài chòi dân gian; Hội thi tay nghề giỏi; chấm điểm các tác phẩm mai trưng bày; lễ hội đường phố; hội đánh cờ người; biểu diễn hát bội; chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân; lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2026…
Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông 2026 kỳ vọng mang đến không khí vui xuân rộn ràng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.