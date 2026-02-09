Quy Nhơn dang tay đón khách

(GLO)- 3 lần được vinh danh là Đô thị Du lịch sạch ASEAN và lọt vào danh sách những điểm đến hấp dẫn của thế giới, Quy Nhơn đang từng bước khẳng định hướng phát triển đô thị du lịch bền vững, thân thiện.

Trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, với vị trí là đô thị trung tâm, động lực, Quy Nhơn không chỉ làm mới sản phẩm du lịch, xây dựng đô thị, môi trường, mà còn chú trọng phát huy vai trò đồng hành của cộng đồng.

Lung linh đêm Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân

Nằm ở vị trí trung tâm, nơi hội tụ các trục không gian du lịch ven biển, quảng trường và tuyến phố dịch vụ, phường Quy Nhơn được xem là “bộ mặt” của đô thị du lịch.

Việc được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN phản ánh những nỗ lực bền bỉ trong chỉnh trang đô thị, giữ gìn môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn, thân thiện của TP. Quy Nhơn trước đây, nay tiếp tục được phường Quy Nhơn gìn giữ, phát huy.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển du lịch không chỉ là thu hút khách, mà trước hết phải nâng cao chất lượng môi trường, đời sống người dân. Khi đô thị sạch, trật tự, an toàn và mỗi người dân đều ý thức mình là một “đại sứ du lịch”, thì mới có thể phát triển bền vững”.

Quy Nhơn ngày càng khẳng định vị thế đô thị du lịch xanh, sạch, thân thiện trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Ảnh: Dũng Nhân

Thời gian qua, Quy Nhơn tập trung giữ vững các tiêu chí đô thị du lịch sạch, từng bước hướng đến hình thành những sản phẩm mới như: không gian phố đi bộ, các tuyến tham quan gắn với di tích lịch sử - văn hóa, trải nghiệm làng chài Hải Minh, sản phẩm kinh tế đêm…, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với phường trung tâm của phố biển Quy Nhơn.

Nếu phường Quy Nhơn giữ vai trò hạt nhân, thì phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam đang góp phần mở rộng không gian du lịch theo hướng hài hòa giữa đô thị, biển và đời sống cộng đồng, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch biển, đảo.

Phường Quy Nhơn Đông đã công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng chài Nhơn Hải; định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tại làng chài Nhơn Lý và Nhơn Hải, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Du lịch cộng đồng làng chài Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) được người dân chung tay gìn giữ, bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Đoan Ngọc

Ông Bùi Duy Ninh - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho rằng: “Yếu tố quyết định của du lịch bền vững chính là sự đồng hành của cộng đồng. Khi người dân cùng chung tay giữ gìn môi trường sạch đẹp, làng biển yên bình, hiếu khách, đó chính là nền tảng tạo nên thương hiệu chung Đô thị Du lịch sạch Quy Nhơn”.

Làng chài Nhơn Hải đang dần trở thành điểm đến du lịch biển do chính cộng đồng gìn giữ và phát triển.

Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng - người làm du lịch cộng đồng, thành viên Tổ bảo vệ san hô tại địa phương - cho biết: “Người dân ngày càng ý thức rõ giá trị của môi trường và hệ sinh thái biển đối với sinh kế lâu dài. Bà con cùng nhau bảo vệ rạn san hô, rùa biển, giữ gìn cảnh quan để làng biển vừa bình yên cho cuộc sống, vừa hấp dẫn với du khách”.

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam) thu hút du khách. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại phường Quy Nhơn Nam, định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa biển và ẩm thực địa phương cũng đang được khuyến khích.

Ngoài các điểm đến, như làng phong Quy Hòa, làng chài Bãi Xép, danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng; địa phương còn có lợi thế riêng với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo đặt trên địa bàn phường.

Vẻ đẹp bình yên tại làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Đoan Ngọc

Tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 với chủ đề “ASEAN - Cùng nhau định hướng tương lai”, diễn ra tại TP. Cebu (Philippines) từ ngày 26 đến 30-1, Quy Nhơn là một trong ba đô thị của Việt Nam được trao Giải thưởng Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026 (2 đô thị còn lại là Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình và Cửa Lò của tỉnh Nghệ An). Trước đó, Quy Nhơn đã 2 lần được vinh danh vào năm 2020 và 2024; đồng thời được tạp chí Lonely Planet xếp vào top 25 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026.

Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai, chính việc phát triển sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng, môi trường và bản sắc địa phương là yếu tố giúp Quy Nhơn giữ vững danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN trong những năm qua.

Danh hiệu này được gầy dựng trong quá trình phát triển lâu dài và được du khách quốc tế ghi nhận.

Sức hút của Quy Nhơn không chỉ là du lịch biển, đảo, mà chính nhịp sống, văn hóa và sự thân thiện của người dân đã tạo nên sự khác biệt khó thay thế.

“Vì vậy, bên cạnh việc giữ vững danh hiệu, các địa phương cần chú trọng quảng bá thương hiệu đô thị du lịch sạch, tăng cường liên kết với các điểm đến trong tỉnh và khu vực, hướng đến thu hút khách quốc tế và kéo dài thời gian lưu trú” - ông Trung bày tỏ.

Với sự chung tay của chính quyền và cộng đồng, Quy Nhơn đang từng bước khẳng định hình ảnh đô thị du lịch bền vững, thân thiện, sẵn sàng đón cơ hội lớn từ Năm Du lịch quốc gia 2026.