Người dân đi lễ chùa đầu năm, cầu bình an và hạnh phúc

(GLO)- Ngày đầu năm mới, đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh đã đến các chùa dâng hương, lễ Phật, cầu mong một năm bình an, hạnh phúc và thuận lợi. Trong tiết trời xuân ấm áp, không khí tại nhiều cơ sở thờ tự diễn ra trang nghiêm, trật tự.

Tại Chùa Bà (Cảng thị Nước Mặn, xã Tuy Phước Bắc), từ sáng sớm đã có rất đông người dân và du khách thập phương đến thắp hương, vãn cảnh. Nhà chùa bố trí khu vực lễ bái, hướng dẫn người dân thực hiện nghi thức gọn gàng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Khu vực thắp hương của chùa Bà được bố trí bên ngoài, đảm bảo thông thoáng. Ảnh: Thảo Khuy

Chùa Bà nằm trong khu vực Cảng thị Nước Mặn xưa - một thương cảng sầm uất của Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII, gắn với quá trình giao thương, hình thành cộng đồng cư dân ven đầm Thị Nại. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa - lịch sử của vùng đất Tuy Phước, trở thành điểm tựa tinh thần của người dân địa phương mỗi dịp lễ, Tết.

Bà Trịnh Thị Tuyết (phường Quy Nhơn) cho biết: “Năm nào gia đình tôi cũng đi chùa đầu năm để cầu bình an, sức khỏe cho cả nhà. Đây đã trở thành thói quen nhiều năm nay”.

Nhiều người dân, du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Bà. Ảnh: Thảo Khuy

Nhiều bạn trẻ, nhất là các cặp mới lập gia đình, cũng chọn đi lễ đầu xuân để gửi gắm mong ước về cuộc sống hạnh phúc. Anh Hà Phúc Thanh (phường An Nhơn Nam) chia sẻ: “Vợ chồng tôi vừa kết hôn nên đầu năm đi chùa cầu gia đạo yên ấm, công việc thuận lợi”.

Các tiểu cảnh xuân được bố trí tại Tu viện Nguyên Thiều, tạo điểm nhấn trong những ngày đầu năm. Ảnh: Thảo Khuy

Cũng ở xã Tuy Phước Bắc, tại tu viện Nguyên Thiều, không khí đầu xuân diễn ra nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm. Nhiều gia đình cùng nhau đến lễ Phật, vãn cảnh, lưu lại những khoảnh khắc sum vầy đầu năm. Theo bà Nguyễn Thị Hồng (người dân địa phương), đi chùa đầu năm không chỉ là cầu mong điều tốt lành mà còn là dịp để mỗi người tự nhắc mình sống hướng thiện, làm nhiều việc tốt hơn trong năm mới.

Nhiều người gửi gắm ước nguyện trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Thảo Khuy

Còn tại chùa Long Khánh (phường Quy Nhơn), từ mùng 1 Tết, dòng người đến lễ khá đông nhưng ổn định. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - người dân sống tại địa phương - cho hay, năm nào gia đình bà cũng duy trì việc đi chùa đầu năm. “Đây là nét đẹp truyền thống của gia đình, để con cháu hiểu và trân trọng giá trị văn hóa tâm linh của gia đình, quê hương”, bà nói.

Du khách gửi gắm ước nguyện trong ngày đầu năm mới tại chùa Long Khánh. Ảnh: Thảo Khuy

Đi chùa đầu xuân không chỉ thể hiện nhu cầu tín ngưỡng mà còn là nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân địa phương. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, mỗi người gửi gắm những ước nguyện bình dị, mong một năm an lành, thuận hòa.