Quảng bá Năm du lịch quốc gia 2026 thông qua “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”

(GLO)- Trong khuôn khổ sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026”, sáng 1-2, tại phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ (TP. Hà Nội), Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch TP. Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”.

Dự “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng các ngành liên quan của tỉnh Gia Lai và TP. Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc "Ngày Gia Lai tại Hà Nội". Ảnh: Đoàn Bình

Sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu không gian phát triển rộng lớn, từ cao nguyên xuống biển đảo, tạo nên lợi thế đặc biệt cho phát triển du lịch, với những sản phẩm đa dạng trải nghiệm, liên vùng.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - nơi hình ảnh Gia Lai sẽ được giới thiệu rộng rãi và lan tỏa đến người dân thủ đô và du khách; nơi những giá trị văn hóa đặc sắc được gửi gắm qua âm nhạc, sắc màu và qua những sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) giới thiệu đặc sản cà phê Gia Lai với các đơn vị. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Ở "Ngày Gia Lai tại Hà Nội", chúng tôi không chỉ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch, mà còn giúp người dân và du khách trải nghiệm, biết đến văn hóa đặc sắc, về đất và con người của Gia Lai.

Đó là trải nghiệm về cà phê, về vẽ mặt nạ tuồng, trải nghiệm các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên... Với lời chào thân thiện, hiếu khách, chúng tôi mong muốn được đón du khách đến tỉnh Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia cũng như các sự kiện mà Gia Lai tổ chức trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 4 từ phải sang) và các đại biểu nghe giới thiệu về tuồng Bình Định. Ảnh: Đoàn Bình

Biểu diễn nghệ thuật tuồng Bình Định tại "Ngày Gia Lai tại Hà Nội". Ảnh: Đoàn Bình

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - cho biết thêm: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2030 đạt 18,5 triệu lượt khách.

Đặc biệt, tỉnh cũng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, trong tổ chức các hoạt động, sự kiện, chúng tôi luôn tập trung vào quảng bá để du khách biết đến Gia Lai; trên cơ sở đó góp phần giúp du lịch Gia Lai tăng trưởng. Riêng năm 2026, tỉnh đặt ra mục tiêu của Năm Du lịch quốc gia là đón 15 triệu lượt khách.

Các đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm đan lát của đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: Đoàn Bình

Trình diễn nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên trong khuôn khổ "Ngày Gia Lai tại Hà Nội". Ảnh: Đoàn Bình

Đến với “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”, du khách có dịp trải nghiệm, khám phá các sản phẩm du lịch đặc trưng của mảnh đất Gia Lai, từ văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tuồng và võ thuật Bình Định, các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên đến thưởng thức các sản phẩm OCOP tiêu biểu và trải nghiệm cà phê đặc sản Gia Lai.

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng "Ngày Gia Lai tại Hà Nội". Ảnh: Đoàn Bình

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ BaristaBrewingCoffe, có mặt ở “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” - chia sẻ: “Cà phê là sản phẩm chủ đạo của địa phương, do đó, tôi mong muốn thông qua Năm Du lịch quốc gia, các sản phẩm cà phê chất lượng cao cũng như cà phê đặc sản Gia Lai sẽ được mọi người sẽ biết nhiều hơn; từ đó, góp phần giúp cộng đồng cà phê phát triển ngày càng bền vững".

Biểu diễn võ thuật Bình Định tại lễ khai mạc "Ngày Gia Lai tại Hà Nội". Ảnh: Đoàn Bình

Ấn tượng khi được trải nghiệm “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”, ông Đoàn Mạnh Anh (phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) hào hứng nói: “Đây là dịp để chúng tôi trải nghiệm các sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai, từ nhạc cụ dân tộc mang đậm bản sắc của Tây Nguyên đến những sản phẩm OCOP. Tôi khá là ấn tượng”.

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho biết: Tất cả các tài nguyên nổi bật, kể cả văn hóa, thiên nhiên và các sản phẩm về nông nghiệp của Gia Lai đang hiện diện ngay giữa lòng TP. Hà Nội. Tôi thấy những sự kiện như thế này sẽ tạo nên sức hút để nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước đến với Gia Lai.

Đặc biệt, tại sự kiện này, nhiều doanh nghiệp du lịch cũng có mặt và họ sẽ góp phần truyền tải thông tin về tài nguyên, về sản phẩm du lịch của Gia Lai đến với tất cả mọi người. Tôi tin rằng, du lịch Gia Lai sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới”.

“Ngày Gia Lai tại Hà Nội” là dịp để tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Đồng thời, gửi gắm thông điệp về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập và đón chào du khách trong nước cũng như quốc tế đến với tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.