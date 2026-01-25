Đẹp ngất ngây mùa cao su thay lá dưới cánh đồng điện gió ở Gia Lai

(GLO)- Những ngày này, các cánh rừng cao su ở Gia Lai bước vào giai đoạn rụng lá của mùa thay lá đẹp nhất trong năm. Sắc nâu của thân cành xen lẫn sắc đỏ còn sót lại của lá tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng dưới chân các tua-bin điện gió.
Mùa cao su thay lá thường bắt đầu từ cuối tháng 12 dương lịch và kéo dài đến khoảng tháng 3 năm sau. Khi đó, những cánh rừng đồng loạt chuyển màu từ xanh sang vàng, đỏ nâu, lá rụng phủ kín mặt đất, tạo nên khung cảnh đặc trưng của cao nguyên vào thời điểm cuối năm.
Đây cũng là giai đoạn cây cao su bước vào thời kỳ nghỉ sinh học, ngừng khai thác mủ để phục hồi sinh trưởng. Không còn nhịp cạo mủ quen thuộc, rừng cao su khoác lên mình vẻ yên tĩnh, chậm rãi, khác với sự nhộn nhịp thường ngày.
Những năm gần đây, vẻ đẹp ấy càng trở nên ấn tượng khi có thêm cánh đồng điện gió. Những trụ tua-bin điện gió trắng muốt quay đều giữa nền rừng cao su đổi màu tạo nên khoảnh khắc được ví von như bức tranh mùa thu của Hàn Quốc, Nhật Bản.
(GLO)- Cánh đồng điện gió Ia Pết (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) với những trụ turbine lừng lững giữa đất trời tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, đủ sức níu chân và đánh thức niềm say mê khám phá của bất kỳ ai từng đặt bước đến đây.
(GLO)- Chiều 11-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp với một số sở, ngành, đơn vị để thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức.
(GLO)- Năm 2025, du lịch Việt Nam liên tục tạo nên những kỷ lục mới. Theo Cục Thống kê, 11 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,15 triệu lượt người, tăng 21% so với cùng kỳ 2024 và vượt mốc kỷ lục 18 triệu lượt của năm 2019.
Chiều 4-12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch - nghệ thuật sôi nổi, lan tỏa từ khu vực trung tâm đến 168 phường, xã và đặc khu trên toàn thành phố.
(GLO)- Chiều 17-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có chuyến khảo sát thực tế tại làng Ơp (phường Pleiku) và làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống của người Jrai.
(GLO)- Theo kết quả công bố của World Golf Awards mới đây, Việt Nam được bình chọn là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á năm 2025. Đây là năm thứ 9 liên tiếp, Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế danh giá này.
(GLO)- Tham gia Hội chợ mùa Thu năm 2025, tỉnh Gia Lai đã gây ấn tượng mạnh với không gian trưng bày đặc sắc, giới thiệu phong phú các sản phẩm đặc trưng, nét văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc cùng tiềm năng du lịch đa dạng của địa phương.
(GLO)- Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng mạnh (59%), trong đó đảo ngọc Phú Quốc là địa điểm được ưu tiên hàng đầu với lượng tìm kiếm đạt 113% so với cùng kỳ năm 2024.
Thông tin từ Sở Du lịch Huế cho biết, sáng 17/10, tàu du lịch Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách quốc tế đã cập cảng Chân Mây (thành phố Huế) trong hành trình đến Việt Nam, sau khi cảng Cái Mép-Thị Vải tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế.