Đẹp ngất ngây mùa cao su thay lá dưới cánh đồng điện gió ở Gia Lai

(GLO)- Những ngày này, các cánh rừng cao su ở Gia Lai bước vào giai đoạn rụng lá của mùa thay lá đẹp nhất trong năm. Sắc nâu của thân cành xen lẫn sắc đỏ còn sót lại của lá tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng dưới chân các tua-bin điện gió.

Những hàng cao su thẳng tắp, lá rơi phủ kín lối đi, báo hiệu mùa cuối năm đã về. Ảnh: Hoàng Hoài

Mùa cao su thay lá thường bắt đầu từ cuối tháng 12 dương lịch và kéo dài đến khoảng tháng 3 năm sau. Khi đó, những cánh rừng đồng loạt chuyển màu từ xanh sang vàng, đỏ nâu, lá rụng phủ kín mặt đất, tạo nên khung cảnh đặc trưng của cao nguyên vào thời điểm cuối năm.

Con đường xuyên rừng cao su mùa thay lá mang đến cảm giác thư thả, yên bình giữa cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây cũng là giai đoạn cây cao su bước vào thời kỳ nghỉ sinh học, ngừng khai thác mủ để phục hồi sinh trưởng. Không còn nhịp cạo mủ quen thuộc, rừng cao su khoác lên mình vẻ yên tĩnh, chậm rãi, khác với sự nhộn nhịp thường ngày.

Những năm gần đây, vẻ đẹp ấy càng trở nên ấn tượng khi có thêm cánh đồng điện gió. Những trụ tua-bin điện gió trắng muốt quay đều giữa nền rừng cao su đổi màu tạo nên khoảnh khắc được ví von như bức tranh mùa thu của Hàn Quốc, Nhật Bản.

Những trụ tua-bin nổi bật giữa nền rừng cao su rụng lá. Ảnh: Hoàng Hoài

Muốn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mùa thay lá, phải len lỏi vào từng lô cao su. Ảnh: Hoàng Hoài

Dưới cái nắng chiều le lói, rừng cao su mùa thay lá hiện lên như bức tranh trầm mặc của cao nguyên mùa cuối năm. Ảnh: Hoàng Hoài

Rừng cao su mùa thay lá dưới cánh đồng điện gió ở Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Không chỉ tạo nên khung cảnh thơ mộng, bức tranh này còn thể hiện sự chuyển mình trong phát triển của Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Gia Lai mùa lá rụng không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn ở những giá trị năng lượng sạch đang lan tỏa trên vùng đất đỏ bazan. Ảnh: Hoàng Hoài