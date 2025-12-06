Việt Nam phá kỷ lục khi đón 19,15 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng

(GLO)- Năm 2025, du lịch Việt Nam liên tục tạo nên những kỷ lục mới. Theo Cục Thống kê, 11 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,15 triệu lượt người, tăng 21% so với cùng kỳ 2024 và vượt mốc kỷ lục 18 triệu lượt của năm 2019.

Đây là lượng khách quốc tế cao nhất Việt Nam từng ghi nhận trong lịch sử 65 năm hình thành, xây dựng và phát triển ngành Du lịch.

Chỉ tính riêng trong tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,98 triệu lượt người, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025 tăng trưởng mạnh. Ảnh: P.V

Đáng chú ý, tháng 11-2025 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh đến từ các thị trường Bắc Mỹ, trong đó Mỹ tăng 30,5% so với tháng trước, Canada tăng 55,9%.

Trong khi đó, châu Âu đạt tăng trưởng rất ấn tượng 51,2% so với tháng trước: Nga ghi nhận mức tăng 37,0%, Anh (+31,8%), Pháp (+46,7%), Đức (+51,4%), Italia (+88,9%), Thụy Sỹ (+47,3%), Séc (+148,8%), Ba Lan (+255,6%)...

Sự tăng trưởng mạnh của Bắc Mỹ và châu Âu trong tháng 11 phản ánh xu hướng thu hút khách từ thị trường xa đến Việt Nam vào mùa cao điểm cuối năm.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng với gần 4,8 triệu lượt (chiếm 25,0%). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt trên 3,9 triệu lượt (chiếm 20,6%). Vị trí thứ 3 thuộc về Đài Loan (1,1 triệu lượt), thứ 4 là Mỹ (766 nghìn lượt).

Trong 10 thị trường hàng đầu của Việt Nam còn có Nhật Bản (754 nghìn lượt), Ấn Độ (656 nghìn lượt), Campuchia (614 nghìn lượt), Nga (593 nghìn lượt), Malaysia (510 nghìn lượt) và Úc (496 nghìn lượt).

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm 2025 ước đạt 767,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 17,3%; Đà Nẵng tăng 15,8%; Hà Nội tăng 13,4%; Cần Thơ tăng 12,2%; Hải Phòng tăng 11,6%.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2025 ước đạt 85,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Hà Nội tăng 23,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 22,3%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 14,1%; Đà Nẵng tăng 13,2%.