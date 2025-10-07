Việt Nam đón hơn 15,4 triệu khách quốc tế trong 9 tháng, tăng 21,5%

(GLO)- Theo số liệu từ Cục Thống kê vừa công bố, trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024, riêng tháng 9-2025 đạt 1,52 triệu lượt, tăng 19,5%.

Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, có 85,1% khách đi bằng đường hàng không, 13,5% đi bằng đường bộ và 1,4% đi bằng đường biển.

Đồ họa: P.V

Về quy mô thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ nhất, đạt 3,9 triệu lượt (chiếm 25,2%); Hàn Quốc ở vị trí thứ hai, đạt 3,2 triệu lượt (chiếm 21%).

Các thị trường tiếp theo gồm có Đài Loan (xếp thứ 3 với 926 nghìn lượt), Mỹ (xếp thứ 4 với 623 nghìn lượt), Nhật Bản (xếp thứ 5 với 618 nghìn lượt). Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Ấn Độ (505 nghìn lượt), Campuchia (490 nghìn lượt), Nga (435 nghìn lượt), Malaysia (405 nghìn lượt), Úc (401 nghìn lượt). Đáng chú ý, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 6 trong tốp 10 thị trường hàng đầu. Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất ở khu vực châu Âu.

Động lực tăng trưởng đến từ châu Âu (tăng 34,9%), châu Á (tăng 20,9%), châu Úc (tăng 13,7%), châu Mỹ (tăng 8,5%), châu Phi (tăng 4,7%).

9 tháng năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 15,4 triệu lượt. Ảnh: P.V

Các thị trường lớn ở châu Á ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Trung Quốc (+43,9%), Ấn Độ (+42,9%), Nhật Bản (+17,1%). Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt: Philippines (+92,2%), Campuchia (+50,4%), Lào (+32,8%), Indonesia (+14,2%), Malaysia (+13,7%), Singapore (+11,1%), Thái Lan (+8,5%).

Đặc biệt, các thị trường ở châu Âu chứng kiến kết quả tăng trưởng tốt, trong đó thị trường Nga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh (+173,0%), do tác động tích cực từ chính sách miễn thị thực và hiệu quả triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nga của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các địa phương, doanh nghiệp thời gian qua.

Các thị trường chính ở châu Âu đều tăng trưởng tốt như Pháp (+22,6%), Anh (+21,7%), Đức (+17,5%). Bên cạnh đó là Ba Lan (+46,0%), Italia (+22,3%), Na Uy (+19,8%), Hà Lan (+18,3%), Bỉ (+17,9%), Thụy Điển (+17,0%), Thụy Sỹ (+15,8%)…