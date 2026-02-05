Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Sáng 5-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức và Bộ phận thường trực Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 để triển khai các nội dung liên quan Đề án Năm Du lịch quốc gia.

nam-du-lich-quoc-gia.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Tham gia cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các thành viên Ban tổ chức và Bộ phận thường trực Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Báo cáo tình hình triển khai Năm Du lịch quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết: Tỉnh đã phối hợp Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tham mưu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 tại Quyết định số 199/QĐ-BVHTTDL ngày 29-1-2026.

Theo đó, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có 234 hoạt động; trong đó, 18 hoạt động do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, 108 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì, cùng nhiều hoạt động do các tỉnh, thành cả nước hưởng ứng.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-tham-gia-phat-bieu-tai-buoi-hop-anh-quang-tan.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Quang Tấn

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban thường trực và các tổ công tác. Đồng thời, tổ chức các hoạt động quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Cụ thể, tham gia Hội chợ du lịch Travex tại Philippines và Diễn đàn du lịch ASEAN, nhận giải thưởng Quy Nhơn là đô thị du lịch sạch ASEAN (từ ngày 27 đến 31-1); Ngày Gia Lai tại Hà Nội; Họp báo Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; đang tham gia Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất tại Hà Nội (từ ngày 2 đến 13-2).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ, hợp tác đồng hành phát triển thương hiệu và xúc tiến quảng bá Năm Du lịch quốc gia- Gia Lai 2026 với Vietnam Airlines.

ba-do-thi-dieu-hanh-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nam-du-lich-quoc-gia.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh báo cáo tình hình thực hiện Năm Du lịch quốc gia 2026. Ảnh: Quang Tấn

Sở cũng đã trình dự thảo Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; dự thảo Kế hoạch khai mạc Năm Du lịch quốc gia và chuỗi các sự kiện khai mạc; dự thảo Kế hoạch truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; đồng thời, đã thực hiện clip giới thiệu sơ bộ về Gia Lai và Năm Du lịch quốc gia.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các thành viên Ban tổ chức và Bộ phận thường trực Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cần bám sát Đề án Năm du lịch quốc gia 2026 để triển khai các nội dung, nhất là các sự kiện quan trọng được tổ chức tại tỉnh Gia Lai.

Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nhất là truyền thông về sự kiện lễ khai mạc, bế mạc, các show truyền hình thực tế nhằm tạo hiệu ứng, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước…

