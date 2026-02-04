(GLO)- Với việc họp báo giới thiệu về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 có chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, sự kiện du lịch - văn hóa quy mô cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh nhà đã chính thức khởi động.

Mỗi người dân Gia Lai hãy là một “đại sứ du lịch” góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa, lan tỏa, quảng bá điểm đến, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch địa phương và cả nước.

Nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Nam Trung Bộ, có hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế, lại sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, Gia Lai hội đủ nhiều yếu tố vượt trội để đăng cai tổ chức các hoạt động phong phú của Năm du lịch quốc gia 2026.

Trình diễn nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên trong khuôn khổ "Ngày Gia Lai tại Hà Nội". Ảnh: Đoàn Bình

Việc chọn chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (Gia Lai - Mountains embrace the sea) không chỉ mang tính biểu trưng về không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập, mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm chất sử thi với khả năng sáng tạo của các thế hệ người dân Gia Lai trong việc khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, biến các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên thành nguồn lực phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Với hơn 240 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao do Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch, tỉnh Gia Lai và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức, Năm Du lịch Quốc gia 2026 là một chuỗi chương trình được chuẩn bị công phu, diễn ra liên tục suốt cả năm, có giá trị lan tỏa mạnh mẽ từ địa phương đến trung ương, huy động sự tham gia của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

Lần đầu tiên, một vùng biển xanh - cát trắng - nắng vàng đẹp đến mê mẩn kéo dài hơn trăm cây số từ đèo Bình Đê phía Bắc tỉnh vào đến tận chân sóng Sông Cầu; trải rộng từ duyên hải, đồng bằng lên tận đại ngàn Tây Nguyên với những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm, thác nước kỳ vĩ ẩn chứa bên trong một kho tàng lịch sử oai hùng của miền đất võ Tây Sơn, cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc… Tất cả sẽ được mang ra để trình diễn, để đãi khách thông qua các sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao, sáng tạo và trải nghiệm… xúc tiến quảng bá du lịch, kết nối thị trường, liên kết phát triển sản phẩm, mời gọi đầu tư phát triển du lịch, văn hóa xứng tầm của địa phương và khu vực.

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2026 không chỉ ở số lượng hoạt động nhiều, mà là ở việc khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai gắn với bản sắc dân tộc độc đáo, hành trình kết nối liền mạch, có chiều sâu, có tính bền vững, dựa trên các giá trị văn hóa và cảm xúc chân thực của du khách về một không gian kết nối rộng lớn từ đại ngàn nguyên sơ đến đại dương xanh thẳm.

Từ những hoạt động mở màn “Gia Lai - Ngày mới” được tổ chức ngay trong dịp chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 (quý I), đến các hoạt động của mùa cao điểm du lịch “Quy Nhơn - Thiên đường biển, Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” với Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 (quý II); cụm chủ đề “Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ” với Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” (quý III), đến những hoạt động cuối cùng trong quý IV để du khách được “Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên”, Năm du lịch quốc gia 2026 sẽ là sàn diễn để lần đầu tiên, người dân miền đất võ trời văn được phô diễn tài nghệ của mình ở một sân chơi mang tầm quốc gia, góp phần khẳng định thương du lịch của Gia Lai, của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Gia Lai bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên trong không gian phát triển mới. Du lịch là 1 trong 5 trụ cột phát triển kinh tế được xác định nhằm mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ đón 18,5 triệu lượt khách/năm, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Mục tiêu lớn lao và ý nghĩa ấy cần sự hành động đồng bộ của cả bộ máy, mà chủ công là ngành văn hóa, du lịch. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các địa phương phát triển mạnh du lịch cho thấy, khi có sự chung tay của mỗi người dân với tư cách là chủ thể của các hoạt động văn hóa - du lịch thì chúng ta mới có những “đại sứ du lịch” thực sự góp phần lan tỏa ý nghĩa, giá trị đích thực của ngành du lịch đến với du khách.