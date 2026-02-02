Gia Lai chỉnh trang bảo tàng để đón khách Tết

(GLO)- Nhằm chuẩn bị đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung tích cực chỉnh trang cảnh quan, làm mới không gian trưng bày, chăm sóc khuôn viên các di tích được giao quản lý, sẵn sàng đón khách tìm về với lịch sử, văn hóa trong những ngày đầu năm mới.

Làm mới không gian trưng bày

Tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), những ngày này, cán bộ, viên chức tất bật hoàn thiện việc sắp xếp hiện vật và điều chỉnh hệ thống trưng bày theo hướng trực quan, sinh động hơn. Các khu trưng bày được vệ sinh, chỉnh trang đồng bộ, nhằm tạo cảm giác tươi mới phục vụ du khách tham quan.

Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai - cho biết: “Tết Nguyên đán là thời điểm lượng khách tăng cao, không chỉ có người dân địa phương mà còn có du khách trong nước, du khách nước ngoài đến Gia Lai đón Tết kết hợp tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa tại bảo tàng và các di tích tháp Chăm. Vì vậy, công tác chuẩn bị được thực hiện từ sớm. Chúng tôi còn phân công lịch trực Tết, bố trí thuyết minh viên tại bảo tàng và các di tích tháp Chăm để phục vụ du khách”.

Viên chức Bảo tàng tỉnh Gia Lai vệ sinh hiện vật điêu khắc đá Champa trưng bày trong khuôn viên bảo tàng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh việc rà soát, bổ sung thuyết minh cho các chuyên đề trưng bày thường xuyên, bảo tàng còn chú trọng giới thiệu những bộ hiện vật tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Gia Lai, đời sống văn hóa các dân tộc, cũng như những dấu ấn lịch sử cách mạng trên địa bàn.

Bà Hoàng Yến - Trưởng phòng Nghiệp vụ (Bảo tàng tỉnh Gia Lai) - cho biết: “Các khu trưng bày của Bảo tàng được sắp xếp lại hiện vật, sơn lại bục bệ trưng bày để tạo cảm giác mới mẻ cho du khách tham quan. Khuôn viên Bảo tàng được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp, tạo không gian thoáng đãng cho du khách dạo bước, chụp ảnh lưu niệm trong những ngày xuân”.

Sơn lại các bệ trưng bày hiện vật điêu khắc đá Champa tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) là một trong những điểm đến thu hút đông đảo công chúng đến tham quan vào dịp Tết. Đến thời điểm này, đơn vị cũng đã chỉnh trang cảnh quan, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng… để chuẩn bị phục vụ du khách đến tham quan dịp Tết.

Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại khu trưng bày Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Đặng Công Lập - Phó trưởng Phòng Bảo tồn - Bảo tàng (Bảo tàng Quang Trung) - cho biết: “Khu trưng bày Bảo tàng Quang Trung hiện lưu giữ, trưng bày hơn 1.500 hiện vật, tư liệu đã số hóa gắn mã QR. Chúng tôi tập trung vệ sinh, sắp xếp trình bày lại để tạo sự hấp dẫn khi du khách trở lại đây. Từ mùng 2 Tết, khu trưng bày bảo tàng sẽ mở cửa đón khách. Từ chiều mùng 4 - 5 Tết sẽ miễn phí vé tham quan”.

Viên chức Bảo tàng Quang Trung vệ sinh, sắp xếp lại hiện vật trưng bày. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chăm chút di tích, tạo điểm nhấn du xuân

Không chỉ tập trung cho không gian trưng bày bảo tàng, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung còn dành nhiều nguồn lực chăm sóc các di tích được giao quản lý để không gian được khoác lên “tấm áo mới” trong sắc xuân. Từ việc vệ sinh cảnh quan, tu sửa các hạng mục nhỏ đến bố trí lại lối đi, bảng chỉ dẫn, tất cả đều hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi, an toàn và cảm xúc tốt cho du khách khi tham quan dịp Tết.

Cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bảo tàng Quang Trung tập trung vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan các khu di tích do đơn vị quản lý, như: Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, Đài Kính Thiên, Đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt, Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, Lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn tam kiệt.

Chăm sóc cây me di sản tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn tam kiệt (nằm trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung). Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong khi đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tập trung cắt tỉa cây xanh, dọn cỏ, chỉnh trang cảnh quan tại các di tích tháp Chăm, như: tháp Đôi, Bánh Ít, Cánh Tiên, Dương Long sẵn sàng đón khách dịp Tết.

Theo ông Nguyễn Thanh Vinh - Trưởng phòng Quản lý phát huy di tích (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), tại di tích tháp Đôi đang gấp rút cải tạo sân nền, trồng cỏ, trồng hoa; sửa chữa nhà vệ sinh, trang trí khuôn viên để phục vụ du khách. “Cùng với đó, từ chiều mùng 3 Tết đến mùng 10 tháng Giêng, tại tháp Đôi sẽ có biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, múa Chăm; tại tháp Bánh Ít từ mùng 3 - 6 Tết sẽ có Hội đánh bài chòi dân gian, để phục vụ du khách tham quan. Du khách đến tháp Đôi, tháp Bánh Ít tham quan dịp Tết còn có dịp mua sắm sản phẩm OCOP, thưởng thức ẩm thực địa phương” - ông Vinh thông tin thêm.

Gấp rút cải tạo lại sân nền di tích tháp Đôi để đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Ngọc Nhuận

Riêng tại Bảo tàng Quang Trung, không khí chuẩn bị càng trở nên khẩn trương hơn khi đơn vị vừa đón khách tham quan Tết, vừa sẵn sàng cho Lễ hội kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa phong trào nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026), một sự kiện văn hóa - lịch sử lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quang Trung cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, xã Tây Sơn đảm bảo các điều kiện cần thiết để lễ hội diễn ra trang trọng, hấp dẫn. Các phương án đón tiếp đại biểu, phục vụ người dân, du khách tham gia lễ hội cũng được xây dựng kỹ lưỡng.

“Ngoài phần lễ, còn có phần hội biểu diễn cồng chiêng, nhạc võ Tây Sơn, võ cổ truyền Bình Định, Hội đánh bài chòi dân gian, biểu diễn hát bội và ca kịch bài chòi, để tạo không khí vui tươi phục vụ người dân, du khách về trẩy hội từ mùng 4 - 6 Tết” - ông Tấn chia sẻ thêm.

Việc Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung chủ động, chu đáo trong công tác chuẩn bị đón khách Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và lễ hội đầu xuân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn thể hiện vai trò của bảo tàng, di tích như những “điểm hẹn văn hóa” trong hành trình du xuân sẽ mang đến cho công chúng những cảm xúc đầy ấn tượng, ý nghĩa khi mùa xuân hòa quyện cùng dòng chảy lịch sử, văn hóa trên quê hương Gia Lai.