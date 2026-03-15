Biên đạo múa Kim Tiển: Tôi trau dồi bản thân mỗi ngày…

DUY KHANG
(GLO)- Trong nhiều vở diễn của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai những năm qua, khán giả dễ dàng nhận ra những lớp vũ đạo giàu tạo hình, tạo điểm nhấn cho sân khấu.

Đây là dấu ấn của biên đạo múa Kim Tiển, một nghệ sĩ luôn miệt mài tìm cách làm mới ngôn ngữ múa trong dòng chảy sân khấu truyền thống.

1. Chị Đỗ Thị Kim Tiển (SN 1986) hiện là diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam. Bên cạnh vai trò biểu diễn, chị còn tham gia biên đạo trong nhiều sự kiện lớn của tỉnh.

Biên đạo Kim Tiển. Ảnh: NVCC

Trước khi gắn bó với Bình Định (nay là Gia Lai), chị từng là diễn viên chuyên nghiệp của Đoàn ca múa nhạc Chim Yến (Quảng Ngãi). Năm 2005, theo gia đình về Quy Nhơn sinh sống, chị tiếp tục theo đuổi nghiệp múa. Những ngày đầu, chị tham gia các hoạt động văn nghệ phong trào, dần trở thành hạt nhân nòng cốt trong nhiều chương trình nghệ thuật của tỉnh.

Năm 2013, Kim Tiển về công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, môi trường mới giúp chị trưởng thành hơn cả về nghề biểu diễn lẫn tư duy biên đạo. Với Kim Tiển, biên đạo múa là công việc vừa hấp dẫn vừa nhiều thử thách. Chị từng đạt nhiều giải thưởng với những tác phẩm múa độc lập như: Giải C Liên hoan Biên đạo múa chuyên nghiệp toàn quốc với tác phẩm Tiếng vọng (2017); giải B Cuộc thi sáng tác múa hài Việt Nam lần thứ I năm 2018 với tác phẩm Cháo hành; giải C Giải thưởng nghệ thuật năm 2023 của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam với tác phẩm Vũ điệu đêm trăng…

Theo Kim Tiển, biên đạo một tác phẩm múa độc lập và biên đạo cho sân khấu truyền thống là hai công việc rất khác nhau. Với múa độc lập, biên đạo có thể tự do xây dựng ngôn ngữ theo cảm xúc và ý tưởng cá nhân. Còn trên sân khấu truyền thống, đặc biệt là tuồng hay dân ca kịch bài chòi, mọi sáng tạo phải nằm trong “khung” của kịch bản.

“Đến nay, tôi đã biên đạo múa trong gần 30 vở diễn của Nhà hát. Cái khó là làm mới trên một cái sườn có sẵn, tránh lối mòn mà vẫn giữ được tinh thần tác phẩm” - chị chia sẻ.

Một ví dụ tiêu biểu cho tư duy sáng tạo ấy của chị thể hiện qua vở Cô Thần (tác giả Văn Trọng Hùng, NSND Hoài Huệ đạo diễn) công diễn năm 2022. Trong vở diễn này, Kim Tiển vừa vào vai Diễm Thúy vừa biên đạo các lớp vũ đạo. Ở cảnh khắc họa nhân vật phản diện Bùi Đắc Tuyên với nhiều âm mưu quyền lực, chị đưa vào ý tưởng “ván cờ người”.

Các diễn viên hóa thân thành những quân cờ xúc xắc khổng lồ, di chuyển theo thế trận biến ảo, tượng trưng cho những toan tính chính trị. Thay vì mô tả trực tiếp bằng lời thoại hay đạo cụ, hình tượng vũ đạo này tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, được đánh giá là một mảng dàn dựng độc đáo, góp phần giúp Kim Tiển giành giải “Biên đạo múa xuất sắc” tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022.

NSND Hoài Huệ nhận xét: “Kim Tiển là một biên đạo có khả năng sáng tạo tốt, lại rất chịu khó và nhạy cảm với sân khấu. Trong nhiều vở tôi làm đạo diễn, ngoài ý tưởng của đạo diễn, Tiển còn đưa ra nhiều đề xuất hay ở mảng vũ đạo. Những đóng góp ấy góp phần làm nên thành công của nhiều vở diễn”.

2. Một hướng sáng tạo mà Kim Tiển theo đuổi lâu dài là múa Chăm. Trong nhiều năm qua, Kim Tiển đã sáng tác và dàn dựng nhiều tác phẩm múa mang cảm hứng văn hóa Chăm như Vào hội, Vũ nữ Apsara, Tạc tượng, Vũ khúc đêm trăng… Chị cũng tham gia dàn dựng các vở diễn sân khấu có khai thác chất liệu múa này, tiêu biểu như vở dân ca kịch Hồn Tháp.

Kim Tiển có ngoại hình đẹp, diễn xuất chuẩn, rất ăn sân khấu. Vào Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Tiển tiến thêm bước dài trong lĩnh vực biên đạo. Trong tương lai, tôi tin Tiển còn tiến xa”.

Biên đạo Hoàng Việt
Nguyên Chi hội trưởng Chi hội Múa Bình Định

Chị còn quan tâm đến việc kết nối văn hóa giữa vùng duyên hải và Tây Nguyên trong tác phẩm múa, đặc biệt là ở tỉnh Gia Lai mới. Gần đây nhất, trong Hội thơ Nguyên tiêu 2026 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức, chị gửi đến khán giả tác phẩm múa Gia Lai rực rỡ về miền di sản, do các em học sinh Trường THPT Trần Cao Vân biểu diễn, tạo hiệu ứng tốt với người xem.

Biên đạo Kim Tiển (giữa, hàng đầu) vào vai Diễm Thúy, đồng thời là biên đạo của vở Cô Thần, đã sáng tạo lớp diễn cờ người. Ảnh: Duy Khang

Những nỗ lực sáng tạo ấy đã mang lại cho chị nhiều giải thưởng. Gần đây nhất, tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025, nghệ sĩ Kim Tiển đã được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng giải thưởng “Biên đạo múa xuất sắc”.

Không chỉ tập trung sáng tác, Kim Tiển còn dành nhiều tâm huyết cho phong trào múa địa phương. Giữa tháng 12-2025, tại Đại hội Chi hội Múa Gia Lai (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), chị được bầu làm Chi hội trưởng. Ở cương vị mới, Kim Tiển dự định tổ chức các lớp tập huấn múa, mời chuyên gia đào tạo kỹ thuật, biên đạo và thực hiện các chuyến đi thực tế giữa các tỉnh để nghệ sĩ học hỏi và khai thác bản sắc văn hóa vùng miền trong sáng tác múa. “Muốn phong trào mạnh thì từng nghệ sĩ phải mạnh. Muốn vậy phải học liên tục ” - chị chia sẻ.

Trong nhịp sống sân khấu hôm nay, khi nghệ thuật truyền thống luôn cần những cách thể hiện mới để gần hơn với khán giả, những nghệ sĩ như Kim Tiển đang lặng lẽ tìm kiếm những chuyển động mới. Và với chị, hành trình ấy vẫn tiếp tục, bằng từng ngày miệt mài luyện tập, sáng tạo và học hỏi.

(GLO)- Là công việc "kén" người, đòi hỏi nhiều phẩm chất đi kèm với khả năng tư duy, sáng tạo, biên đạo múa là nghề vất vả, nhọc nhằn. Dù vậy, bằng tình yêu nghề, các nghệ sĩ biên đạo múa không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn đem lại chất lượng tốt cho tác phẩm nghệ thuật.

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có "cuộc đời thứ hai".

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

(GLO)- "Bông trang đỏ" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2025) gồm 13 truyện ngắn tâm đắc nhất được Nguyễn Đặng Thùy Trang chọn in tập trong những sáng tác từ năm 2019 đến nay. Tập truyện ngắn là những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống cùng thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc.

(GLO)- Với cuốn sách thứ 6 mang tên "Ngày nắng vẹn nguyên" vừa được xuất bản, tác giả Lê Thị Kim Sơn một lần nữa gửi gắm một góc cạnh khác của chính mình tới cho độc giả. 

null