Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Theo đó, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình: M.T

Nội dung tập trung giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người tại khu vực biên giới trên đất liền; các hình ảnh, hoạt động tiêu biểu thể hiện thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại các vùng biên cương; các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên dọc tuyến biên giới đất liền của Việt Nam.

Cùng với đó là sự giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của các tỉnh biên giới; hoạt động khai thác, khám phá và phát triển tiềm năng du lịch tại các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; hình ảnh hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế cơ sở, phát triển giáo dục tại khu vực biên giới.

Ngoài ra còn có công tác phòng - chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực biên giới; ca ngợi tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; khẳng định vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế; phản ánh hoạt động hợp tác quốc tế về biên giới; tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực biên giới…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (tỉnh Gia Lai) giúp dân thu hoạch lúa bị ngã đổ sau bão số 13 vào cuối năm 2025. Ảnh: V.H

Không gian sáng tác gồm 22 tỉnh có đường biên giới trên đất liền tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng. Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự cuộc thi (cả 2 thể loại ảnh đơn và ảnh bộ); ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

Về thời gian sáng tác, đối với tác phẩm ảnh đơn sáng tác từ năm 2024 đến nay; đối với tác phẩm ảnh bộ, khuyến khích sáng tác từ năm 2024 đến nay. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15-3 đến hết 15-8-2026. Tác giả gửi tác phẩm dự thi trực tiếp trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: http://tuhaomotdaibiencuong2026.com/

Thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh, cuộc thi góp phần khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa và thành tựu kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới trên đất liền, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về cuộc thi trên các phương tiện truyền thông, nền tảng số, mạng xã hội; đồng thời khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí tích cực tìm hiểu và tham gia hưởng ứng cuộc thi.

>> Xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam". Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

