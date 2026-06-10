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Gia Lai: Bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy, lần ra đối tượng cung cấp”

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NGUYỄN GIANG
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(GLO)- Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Sang (SN 2002) và Trần Anh Khoa (SN 2004, cùng trú phường Bình Định) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định tạm giữ Trần Trương Trường Vũ (SN 2004, trú thôn Tân Lập, xã An Nhơn Tây) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Hiện trường Sang và Khoa sử dụng ma túy.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7-6, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Bình Định phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Đỗ Ngọc Sang.

Tại căn phòng trên gác lửng của ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện Sang và Trần Anh Khoa đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ một bộ dụng cụ tự chế dùng để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh nước tiểu cho thấy cả Sang và Khoa đều dương tính với chất ma túy.

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Số ma túy Cơ quan công an thu giữ.

Làm việc với cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận Sang đã rủ Khoa đến nhà để cùng sử dụng ma túy, còn Khoa mang theo dụng cụ sử dụng. Tiếp tục đấu tranh khai thác, Sang khai số ma túy trên được mua từ Trần Trương Trường Vũ vào chiều cùng ngày.

Từ lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, mật phục. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi phát hiện Vũ xuất hiện trước cửa nhà Sang, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra. Phát hiện lực lượng Công an, Vũ lập tức vứt xuống đất một túi nilon chứa ma túy nhằm phi tang tang vật.

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Trần Trương Trường Vũ đến giao ma túy thì bị bắt.

Kiểm tra bên trong túi, lực lượng chức năng phát hiện 26 đoạn ống hút nhựa được hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất nghi là ma túy. Tại cơ quan Công an, Vũ thừa nhận toàn bộ số tinh thể trên là ma túy do mình tàng trữ và mang đến nhà Sang để cùng sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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