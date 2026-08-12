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Gia Lai: Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên đường Wừu khiến 1 người tử vong

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tìm người chứng kiến, người biết việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên đường Wừu (phường Diên Hồng).

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 3-7-2026 trước nhà hàng Lạc Viên Pleiku trên đường Wừu.

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Vụ tai nạn trên đường Wừu khiến 1 người tử vong sau 4 ngày điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm trên, anh Kiều Ngọc Lương Kiên (SN 2001, trú tại thôn 9, xã Biển Hồ) điều khiển xe máy BKS 81B1-382.89 lưu thông trên đường Wừu theo hướng từ đường Lê Thánh Tôn đi đường Nguyễn Thái Học, đã xảy ra tai nạn với ông Võ Dưỡng (SN 1954, trú tại 157 Wừu, phường Diên Hồng).

Vụ tai nạn khiến ông Dưỡng bị thương và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Đến ngày 7-7, nạn nhân đã tử vong.

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Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 3-7. Ảnh: CTV

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo các cá nhân đã chứng kiến vụ tai nạn, đã hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu hoặc có hình ảnh, video ghi nhận lại diễn biến, tình tiết liên quan đến liên hệ đơn vị tại 267A Trần Phú (phường Diên Hồng) hoặc Điều tra viên thụ lý Vũ Ngọc Sơn (số điện thoại 0386.248.509) để hỗ trợ cung cấp thông tin.

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