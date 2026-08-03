Bóc gỡ đường dây "app tình cảm" lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng, bắt thêm 3 nghi phạm

(GLO)- Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động dưới hình thức "app tình cảm". Đến nay, cơ quan điều tra xác định bước đầu các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Sỹ (SN 1994, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Lê Nhật Tài (SN 2000, trú xã Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa) và Chu Văn Thành (SN 1988, trú xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn).

Các nghi phạm được xác định giữ vai trò cốt cán tổ chức tội phạm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới, xuyên quốc gia hoạt động dưới hình thức sử dụng "app tình cảm" để chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm (từ trái qua): Lê Nhật Tài, Lê Văn Sỹ, Chu Văn Thành. Ảnh: CACC/TTO

Đây là kết quả mở rộng điều tra Chuyên án 018L về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 31-1, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tòa nhà V2 (khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam làm việc tại các "công ty" do người nước ngoài điều hành. Công an xác định, nhóm này có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa các nghi phạm về Việt Nam để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các "app tình cảm" để làm quen, tạo dựng mối quan hệ với nạn nhân, sau đó dẫn dụ tham gia đầu tư hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến theo kịch bản được chuẩn bị sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 2 vụ án với 64 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước hơn 2.300 tỷ đồng.

Việc bắt giữ 3 nghi phạm là kết quả quan trọng trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án, giúp hoàn tất quá trình bóc gỡ, triệt phá toàn bộ đường dây.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh, triệt xóa các tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên biên giới; từ đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản của nhân dân.