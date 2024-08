Hành trình triệt phá tổ chức lừa đảo quốc tế ở Tam Giác Vàng, bắt 155 người

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an); Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào; Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an tỉnh Bokeo, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng; Bộ đội biên phòng Lào triệt phá một tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Căn cứ riêng "bất khả xâm phạm"

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2023, lực lượng chức năng phát hiện các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một số quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar… đã chuyển địa bàn hoạt động sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo của Lào. Nạn nhân của chúng ở các nước Châu Á.

Bọn tội phạm này đã dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép với chiêu bài "chính sách việc làm và lương hấp dẫn", nhằm lôi kéo họ tham gia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bọn chúng đã thiết lập một căn cứ riêng tại khu vực được mệnh danh là "bất khả xâm phạm" do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Nhóm tội phạm này sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng trong Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, sử dụng thiết bị công nghệ, điện thoại và sim điện thoại Lào lập các tài khoản Facebook giả.

Phương thức hoạt động của chúng là: công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng là người Việt Nam. Các nhân viên người Việt được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân còn độc thân và có cuộc sống xa hoa.

Sau đó, những kẻ nắm tài khoản ảo này làm quen, kết bạn, tán tỉnh yêu đương tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. "Con mồi" mà chúng hướng đến là những người độc thân, trung niên có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.

Với thủ đoạn đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng. Sau khi tạo được lòng tin, chúng lừa nạn nhân đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang web) kinh doanh khách sạn ảo để hưởng phần trăm hoa hồng cao, từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại đã đầu tư.

Hành trình phá án

Ở giai đoạn 1 của chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào.

Đến ngày 30-7, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ, đột nhập bí mật vào Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Với sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ Công an Việt Nam, Công an Lào, rạng sáng 2-8, các tổ công tác của ban chuyên án đã xuất kích, tiếp cận văn phòng làm việc của bọn tội phạm.

Sau hơn 4 giờ truy bắt của lực lượng công an hai nước, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng các nhân viên người Việt đã sa lưới.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 154 người, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại, hàng ngàn sim điện thoại không chính chủ cùng các tài liệu, tang vật khác.

Cùng thời điểm, tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh bắt giữ kẻ chủ mưu là Hoàng Bích Ngọc (SN 1994; trú quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi đối tượng này bỏ trốn về Việt Nam bằng đường hàng không.

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đây là một đường dây tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn nạn nhân Việt Nam.

Việc phá thành công chuyên án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào trong công cuộc đấu tranh với bọn tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành; góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt – Lào.

N.T.H, một trong những nhân viên của tổ chức lừa đảo, khai nhận trong thời gian qua, H đã lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, trong đó có người từng bị lừa đến 5 tỉ đồng.

Với hoa hồng từ 7%-11% trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng H nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ (tương đương 25 - 36 triệu đồng).

Theo Vĩnh Gia (NLĐO)